Top 10 alimente nutritive care nu afectează greutatea corporală

Păstrarea unei greutăți optime nu presupune, contrar miturilor, o viață plină de restricții și mese lipsite de savoare. Deși multe diete pun accentul pe tăieri drastice, mai puține calorii, mai puține grăsimi, eliminarea carbohidraților și a zahărului, realitatea este că alimentația echilibrată poate fi și plăcută.

Există alimente care oferă sațietate, nutrienți valoroși și gust, fără să încarce balanța calorică. În special legumele, proteinele slabe și anumite grăsimi sănătoase pot fi consumate fără teamă, dacă sunt preparate corect. Mai jos vă prezentăm câteva opțiuni care demonstrează că poți mânca bine și sănătos în același timp.

Tăiței din dovlecel: Cunoscuți drept „zoodles”, acești tăiței vegetali sunt alternativa ideală la pastele clasice. Au puține calorii, dar sunt bogați în fibre și micronutrienți. Pot fi combinați cu sos de roșii, usturoi, ulei de măsline sau puțin parmezan, rezultând o masă ușoară și aromată.

Quinoa: Deși este adesea catalogată drept cereală, quinoa este o adevărată sursă de proteine complete. Oferă sațietate, conține fibre și aminoacizi esențiali și poate înlocui cu succes orezul sau pastele în salate și preparate calde.

Cartofi dulci gătiți la aer cald: Pofta de cartofi prăjiți nu trebuie să însemne ulei din belșug. Cartofii dulci preparați în friteuza cu aer cald sunt crocanți, gustoși și mult mai prietenoși cu silueta. În plus, sunt bogați în antioxidanți și vitamine.

Iaurt grecesc cu fructe de pădure: O gustare simplă, dar eficientă. Iaurtul grecesc furnizează proteine de calitate, iar fructele de pădure adaugă dulceață naturală, fibre și antioxidanți, fără un aport caloric ridicat.

Somon la cuptor: Somonul este un aliat al sănătății metabolice datorită acizilor grași omega-3. Preparat la cuptor, cu lămâie și ierburi aromatice, devine o masă sățioasă, gustoasă și potrivită chiar și într-o dietă de slăbit.

Orez din conopidă: Conopida mărunțită fin poate înlocui cu succes orezul clasic. Este săracă în calorii și foarte versatilă, putând fi folosită ca bază pentru wok-uri, boluri sau garnituri.

Pepene verde: Cu un conținut ridicat de apă și foarte puține calorii, pepenele verde este ideal pentru gustări, mai ales în sezonul cald. Hidratează, oferă sațietate și satisface pofta de dulce.

Chipsuri de kale: Frunzele de kale coapte la cuptor pot deveni o gustare crocantă și nutritivă. Spre deosebire de chipsurile clasice, acestea aduc vitamine, minerale și antioxidanți, fără excese calorice.

Ardei grași: Colorați, crocanți și dulci, ardeii grași sunt săraci în calorii și bogați în vitamina C. Pot fi consumați cruzi, copți sau în diverse preparate, fără a afecta obiectivele de slăbire.

Omletă din albușuri: Albușurile sunt o sursă excelentă de proteine, cu un aport minim de calorii. O omletă cu legume este o alegere inspirată pentru micul dejun sau prânz.

Edamame: Boabele tinere de soia sunt bogate în proteine și fibre, fiind o gustare sățioasă și hrănitoare. Pot fi consumate simple sau integrate în salate și preparate asiatice.

Salată de castraveți: Castraveții sunt printre cele mai hipocalorice legume. O salată cu roșii, ceapă și un dressing simplu de lămâie este ideală pentru mese ușoare și răcoritoare.

Smoothie cu fructe de pădure: Un smoothie preparat corect, fără zahăr adăugat, poate fi o gustare echilibrată. Fructele de pădure congelate, laptele vegetal sau iaurtul grecesc creează o combinație sățioasă și nutritivă.

Piept de pui la grătar: Proteina slabă prin excelență, pieptul de pui este ușor de integrat în orice dietă. Preparat la grătar și combinat cu legume, oferă energie fără surplus caloric.

Ciocolată neagră: Consumată cu moderație, ciocolata neagră cu minimum 70% cacao poate face parte dintr-un stil de viață echilibrat. Satisface pofta de dulce și aduce antioxidanți benefici, potrivit eroftexas.com.