Fără prize, fără gaze refrigerante, fără facturi uriașe la curent. Doi studenți elvețieni au creat un sistem de răcire din teracotă care coboară temperatura ambientală cu până la 9 grade Celsius folosind doar apă și energie solară. Secretul: o tehnică veche de mii de ani, reinventată cu imprimare 3D.

Sistemul se numește Blocº și are la bază un principiu simplu: evaporarea apei. Teracota este un material poros care absoarbe și reține umezeala. Când aerul cald traversează structura umedă, o parte din apă se evaporă și extrage căldura din mediul înconjurător, generând un efect răcoritor natural, fără niciun consum de energie din rețea.

Fiecare modul include mici ventilatoare alimentate cu energie solară, care favorizează circulația aerului prin ceramică. Sistemul permite și colectarea apei de ploaie pentru a fi refolosită în procesul de răcire. Potrivit creatorilor, citați de as.com, în anumite condiții climatice temperatura ambientală poate scădea cu până la 9 grade Celsius.

Principiul nu este nou. Turnurile de vânt din deșert, construcțiile din lut și alte sisteme tradiționale de răcire pasivă au fost folosite de secole în climatele calde. Blocº preia această logică ancestrală și o adaptează contextului urban modern, cu ajutorul imprimării 3D și al energiei solare.

Sistemul a fost dezvoltat de Andrin Stocker și Luc Schweizer în cadrul studiilor de design industrial la Universitatea de Arte din Zürich. Cei doi nu și-au propus să creeze un nou tip de aer condiționat, ci să regândească mobilierul urban ca instrument de răcire pasivă în perioadele de caniculă.

Designerii vizează spații urbane intens frecventate și expuse la căldură extremă: stații de autobuz, piețe publice, curți de școli și zone pietonale. Față de sistemele clasice de climatizare, Blocº nu depinde de rețeaua electrică și nu utilizează substanțe chimice.

Proiectul se află încă în fază experimentală. Echipa intenționează să testeze prototipuri la scară reală în medii urbane, pentru a verifica comportamentul sistemului în condiții reale: vânt, umiditate variabilă, utilizare intensivă și uzură. Experții arată că soluții precum Blocº nu înlocuiesc măsuri esențiale precum creșterea suprafețelor verzi sau îmbunătățirea planificării urbane, dar pot deveni instrumente complementare eficiente pentru reducerea impactului căldurii extreme în orașe.