Șase județe din vestul și nord-vestul țării se află duminică sub avertizare Cod galben de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade, disconfort termic ridicat și valori ale indicelui temperatură-umezeală care pot atinge pragul critic. Avertizarea este valabilă duminică, 16 august, între orele 10:00 și 21:00, pentru județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

În zonele vizate se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va ajunge izolat la pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Luni, 17 august, vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării și caniculară în Banat, local în Crișana și Maramureș, precum și izolat în Transilvania și Oltenia.

Temperaturile maxime vor ajunge la 37 de grade în Banat și în sudul Crișanei, în timp ce pe litoralul sudic vor fi valori de aproximativ 25 de grade.

În regiunile vestice și în extremitatea de sud-vest, disconfortul termic va crește. Spre seară, instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe zone.

Aversele torențiale, descărcările electrice, intensificările vântului, grindina și vijeliile vor apărea în special în Banat, Crișana, Maramureș, vestul, nordul și centrul Transilvaniei. Fenomene similare sunt posibile și în vestul și nord-vestul Olteniei și în nordul Moldovei.

Vântul va putea ajunge la rafale de 45-55 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 5-15 l/mp și, izolat, de peste 15-25 l/mp.

Marți, 18 august, vremea se va menține călduroasă în jumătatea de est a Munteniei, local în Dobrogea continentală și în sudul Moldovei. În aceste regiuni, canicula va apărea izolat, iar ITU poate atinge din nou 80 de unități.

În schimb, temperaturile vor scădea semnificativ în nordul, centrul și vestul țării.

Instabilitatea atmosferică va aduce averse torențiale, descărcări electrice, vijelii, grindină și intensificări ale vântului în Transilvania, Moldova, Maramureș și la munte. Astfel de fenomene vor apărea local și în Banat, Crișana, Oltenia și Muntenia, precum și izolat în Dobrogea.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 grade în nordul Moldovei și 35 de grade în sud-estul Munteniei.

În București, luni va fi cald și predominant senin, cu o maximă de 33-34 de grade. Temperatura minimă va coborî la 17-18 grade, iar în zona preorășenească poate ajunge la 14 grade.

Marți, vremea se va răci. Temperaturile maxime vor ajunge la 29-31 de grade, iar cele minime se vor situa între 14 și 16 grade. Vântul va avea intensificări după-amiaza și seara, cu rafale de 45-55 km/h.

Pe 19 august, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul țării.

În nord, centru, est și la munte sunt posibile izolat ploi slabe. Vântul va avea unele intensificări în zona montană, în Moldova, vestul Olteniei, Delta Dunării și pe litoral, unde rafalele vor ajunge la 40-50 km/h.

În București, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi de 15-16 grade.

Joi, 20 august, vremea va deveni călduroasă în majoritatea regiunilor. În vestul și sudul țării, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește.

Temperaturile maxime se vor situa între 29 și 36 de grade. La munte pot apărea după-amiaza averse slabe, iar în vestul țării sunt posibile ploi și în timpul nopții.

În Capitală, temperatura va ajunge la 34-35 de grade, iar vremea poate deveni caniculară după-amiaza.

Pe 21 august, vremea va fi călduroasă în aproape toată țara și caniculară în regiunile vestice și sudice. Disconfortul termic va fi ridicat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 22 de grade.

În București, maxima se va apropia de 35 de grade, iar vremea va fi caniculară, cu disconfort termic ridicat.

Sâmbătă, 22 august, vremea va rămâne călduroasă în cea mai mare parte a țării. În sud și sud-vest, canicula va apărea local, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 36 de grade. În vest, nord și la munte sunt posibile averse și descărcări electrice.

În București, temperaturile se vor menține în jurul valorii de 35 de grade, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.