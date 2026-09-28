Fostul ministru de Externe Adrian Severin a analizat modelul economic al Germaniei și dependența industriei europene de producția germană, susținând că extinderea Uniunii Europene a contribuit la consolidarea acestui sistem. Invitat de Dan Andronic la podcastul Contrapunct, fostul ministru a afirmat că statele europene au ajuns să cumpere produse germane inclusiv prin împrumuturi, iar România face parte dintr-un mecanism economic în care Germania are un rol central.

Discuția a vizat și industria de apărare, investițiile companiilor germane în România și efectele pierderii accesului la sursele de energie ieftină din Rusia asupra economiei Germaniei.

Potrivit lui Adrian Severin, modelul economic german s-a bazat în mare măsură pe capacitatea industriei de a produce volume mari de bunuri și pe existența unor piețe externe care să le absoarbă.

Fostul ministru consideră că Uniunea Europeană a contribuit la dezvoltarea acestui mecanism, în special prin integrarea economică a statelor membre și extinderea piețelor de desfacere.

„Asta a fost ideea Germania să producă și noi toți să cumpărăm de la nemți în condiții convenabile”, a afirmat Adrian Severin.

Acesta a susținut că, pe măsură ce producția germană a crescut, au apărut presiuni pentru identificarea unor noi cumpărători, iar statele europene au ajuns să achiziționeze produse și echipamente inclusiv prin finanțare.

În opinia sa, sistemul a contribuit inițial la dezvoltarea economiei europene, însă ulterior a generat vulnerabilități, mai ales pentru statele care nu mai aveau suficiente resurse financiare pentru a susține achizițiile.

Severin a explicat că extinderea Uniunii Europene a oferit noi oportunități economice, dar nu a eliminat dezechilibrele dintre economiile statelor membre.

Un alt factor discutat de Adrian Severin a fost pierderea accesului la sursele de energie ieftină din Rusia, pe care o consideră una dintre principalele cauze ale dificultăților cu care se confruntă industria germană.

Fostul ministru a susținut că disponibilitatea energiei la costuri reduse a reprezentat un avantaj important pentru competitivitatea companiilor germane, iar dispariția acestuia a accentuat problemele economice.

„A fost principala lovitură”, a afirmat Severin, referindu-se la pierderea surselor de energie ieftină din Rusia.

În analiza sa, dificultățile economice sunt folosite de conducerea germană și ca argument pentru extinderea capacităților militare și dezvoltarea industriei de apărare.

Severin a pus sub semnul întrebării justificările strategice ale procesului de reînarmare a Germaniei și a făcut referire la angajamentele asumate după reunificarea țării, inclusiv la tratatul „2+4”, semnat în 1990.

Aceste afirmații reprezintă interpretarea sa asupra evoluțiilor economice și de securitate europene.

Dan Andronic a adus în discuție contractele de înzestrare militară și rolul companiilor germane în dezvoltarea capacităților de apărare din România.

Adrian Severin a susținut că modelul economic european a favorizat industria germană, inclusiv prin achizițiile realizate de celelalte state membre, și a discutat despre implicațiile programelor europene de finanțare a apărării.

Un exemplu concret îl reprezintă contractele semnate în mai 2026 între România și compania germană Rheinmetall. Pachetul de achiziții, în valoare de 5,7 miliarde de euro, include vehicule de luptă Lynx, sisteme antiaeriene, muniție și nave militare. Proiectele sunt finanțate prin programul european SAFE, iar compania a anunțat investiții suplimentare și extinderea capacităților de producție din România.

În timpul discuției, Andronic a criticat situația în care statele europene contractează împrumuturi pentru achiziții militare, în timp ce industria germană beneficiază de comenzile primite.

Severin a explicat că, în opinia sa, acest mecanism a devenit o vulnerabilitate pentru sistemul economic european, atunci când statele cumpără mai mult decât își pot permite sau decât au nevoie.

Adrian Severin a legat dezvoltarea actuală a industriei militare germane de angajamentele asumate de Germania după reunificarea din 1990.

Acesta a făcut referire la Tratatul „2+4”, încheiat între cele două state germane de atunci și cele patru puteri învingătoare din Al Doilea Război Mondial: SUA, Uniunea Sovietică, Marea Britanie și Franța.

Fostul ministru consideră că prevederile acordului trebuie analizate în raport cu actuala politică de securitate a Germaniei și cu extinderea capacităților sale militare.

El a susținut că reînarmarea Germaniei are și o dimensiune economică, prin dezvoltarea industriei de apărare și creșterea comenzilor pentru companiile naționale.

Totodată, Severin a afirmat că România are o importanță strategică pentru Germania, atât prin poziția sa geografică, cât și prin resursele economice și capacitățile industriale.