Un tribunal din Australia a respins demersul unui activist indigen de a-l pune sub acuzare pe regele Charles al III-lea pentru presupusul genocid comis împotriva populațiilor indigene. Decizia reprezintă a treia înfrângere juridică pentru reclamant, care ia în calcul să ducă acuzațiile la nivel internațional, potrivit The Independent.

Curtea de Apel din Australia a respins solicitarea activistului Robbie Thorpe de a iniția urmărirea penală a regelui Charles al III-lea. Acesta susține că monarhul britanic, care este și șeful statului australian, alături de Guvernul de la Canberra și de instituțiile sale, perpetuează un genocid prin menținerea unor sisteme care dezavantajează populațiile indigene.

Thorpe, în vârstă de 68 de ani, este lider al populației Krautatungalung și a început demersurile juridice în 2023, la Tribunalul de Magistrați din Melbourne. Hotărârea recentă marchează a treia înfrângere în instanță de la începutul acestui proces.

Activistul mai are posibilitatea de a solicita permisiunea de a contesta decizia la Înalta Curte a Australiei. Totuși, această instanță acceptă doar aproximativ 10% dintre cererile de autorizare a apelului.

După epuizarea căilor legale din Australia, Robbie Thorpe intenționează să înainteze acuzațiile împotriva regelui Charles Curții Penale Internaționale (CPI), cu sediul în Țările de Jos.

„Curtea Penală Internațională va expune Australia pentru ceea ce este cu adevărat – o ocupație mincinoasă, rasistă și ilegală care comite genocid”, a declarat activistul.

Cu toate acestea, procedurile CPI nu permit persoanelor fizice să inițieze direct urmăriri penale private, așa cum a încercat Thorpe în instanțele australiene. Curtea poate judeca infracțiuni precum genocidul, însă sesizarea sa se face prin mecanisme juridice specifice.

Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite poate trimite un caz către CPI, însă un specialist în drept internațional a afirmat că Marea Britanie ar putea bloca o asemenea măsură prin dreptul său de veto.

Un alt obstacol pentru demersul activistului este imunitatea de care beneficiază monarhul britanic. În Regatul Unit, regele este protejat împotriva răspunderii penale și civile, iar această imunitate se extinde inclusiv asupra unor acte personale care nu au legătură cu atribuțiile oficiale, potrivit unei specialiste în drept constituțional citate de publicația britanică.

Este posibil ca această protecție juridică să se aplice și în Australia, care îl recunoaște pe Charles al III-lea drept șef al statului. Imunitatea suverană este reglementată atât de dreptul internațional cutumiar, cât și de legislația australiană.

Parlamentele din Marea Britanie și Australia ar putea adopta legi pentru modificarea imunității monarhului. Totuși, Charles al III-lea este șeful statului și în alte țări, printre care Canada și Noua Zeelandă, ceea ce adaugă un nivel suplimentar de complexitate juridică.

Acuzațiile formulate de Robbie Thorpe se referă la inegalitățile cu care se confruntă populațiile indigene din Australia. Acestea reprezintă aproximativ 4% din populația țării și, potrivit statisticilor oficiale, au o speranță de viață mai redusă, rezultate mai slabe în domeniul sănătății și o probabilitate mai mare de a ajunge în șomaj sau în detenție, comparativ cu restul populației.

Demersul juridic al activistului susține că menținerea acestor inegalități reprezintă o formă de genocid. Instanțele australiene au respins însă până acum încercările sale de a iniția urmărirea penală a monarhului, iar acuzațiile nu au fost stabilite printr-o hotărâre judecătorească privind fondul lor.