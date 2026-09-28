Boierul modern și agri-cultura

Valentin Ionescu, proprietarul Conacului Otetelișanu (Benești, Vâlcea), povestește despre restaurarea unei cule brâncovenești vechi de peste 300 de ani și despre viața într-o gospodărie rurală dusă în paralel cu cea de la oraș. Discutăm despre turism rural, istoric, viticol și cultural — și cum se vede satul românesc din uliță față de cum se vede din Range Rover.

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