Atac la parteneriatul strategic cu SUA

O manipulare grosolană a devenit virală. Este vorba despre un pasaj din articolul Wall Street Journal despre ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle. Acesta a devenit, în prezentarea G4Media, considerată de unii presă serioasă, punctul de plecare pentru o explicație a căderii guvernului Bolojan. Din start trebuie spus că citatul există în textul publicat de WSJ.

Este singurul lucru real! Dar nu are valoarea și semnificația prezentată de G4Media. #viral #povesti #pentrutine #romania #evz #fyp