Florian Bichir a relatat, în podcastul „Evenimentul Istoric”, o întâmplare atribuită părintelui Galeriu: confruntat cu o biserică aproape goală, preotul ar fi anunțat că duminica următoare Diavolul va veni la slujbă. Potrivit istoricului, vestea ar fi atras numeroși oameni, cărora părintele le-ar fi adresat apoi o mustrare despre motivul prezenței lor. Ceea ce a provocat o emoție puternică.

Povestea a fost spusă în dialogul cu Dan Andronic, spre finalul unei discuții despre istorie, credulitate oamenilor și atracția pentru senzațional. Bichir a precizat că l-a cunoscut personal pe părintele Galeriu, care i-a fost și profesor.

În relatarea lui Florian Bichir, întâmplarea se petrece după venirea părintelui Galeriu de la Ploiești la o parohie din București. Istoricul descrie o biserică în care participarea la slujbe era redusă, spre nemulțumirea preotului.

„L-am și cunoscut, mi-a fost și profesor”, a spus Bichir, înainte de a reda episodul despre cel pe care ziarul Lumina îl caracteriza ca fiind întruchiparea dăruirii de sine.

Potrivit povestirii sale, părintele ar fi făcut un anunț neașteptat în fața puținilor credincioși prezenți: în duminica următoare, la slujbă urma să vină Diavolul. Anunțul ar fi schimbat complet situația.

Bichir a descris biserica din duminica următoare ca fiind plină. În intervenția sa, istoricul a evocat geamurile aburite și aglomerația, sugerând nerăbdarea celor veniți să vadă ce urma să se întâmple. După ce ar fi lăsat publicul să aștepte, părintele Galeriu ar fi întors curiozitatea oamenilor într-o lecție despre credință.

În versiunea relatată de Bichir, reproșul preotului a fost direct: „Dragii mei, după cum vedeți Dracu tot neserios este...N-a venit. Dar nu vă este rușine? Nu veniți pentru Dumnezeu la biserică, dar pentru dracu’ ați venit”. De atunci, nu a mai avut aceeași problemă, oamenii au venit la fiecare slujbă.

Replica reprezintă punctul central al povestirii: oamenii care nu participau în mod obișnuit la slujbă ar fi fost atrași de promisiunea unui eveniment senzațional.

Părintele Constantin Galeriu (1918–2003) a fost unul dintre cei mai cunoscuți predicatori și duhovnici români, apreciat pentru cultura teologică, forța cuvântului și apropierea de oameni. Profesor de teologie și slujitor al Bisericii „Sfântul Silvestru” din București, a îmbinat activitatea de la catedră cu îndrumarea credincioșilor.

În mărturiile celor care l-au cunoscut, personalitatea sa se conturează prin blândețe, generozitate și deschidere către cultură și știință. Grija pentru ceilalți s-a exprimat și prin implicarea în organizații dedicate sprijinirii bolnavilor și ocrotirii copiilor străzii.