Gabi Tamaș a criticat dur prestația României după înfrângerea cu 2-1 în fața Suediei, în primul meci din Liga Națiunilor, și a reacționat inclusiv la explicațiile oferite de Ianis Hagi după partidă. Fostul internațional spune că naționala trebuie să renunțe la scuze și să recunoască atunci când jocul nu este suficient de bun.

România a început cu o înfrângere noua campanie din Liga Națiunilor, după 1-2 cu Suedia, la Stockholm. Alexander Isak a deschis scorul în minutul 20, Dennis Man a egalat în minutul 29, iar Viktor Gyokeres a stabilit rezultatul final în minutul 43.

După meci, Ianis Hagi a vorbit despre faptul că echipa a început partida într-un sistem diferit de cel exersat în zilele precedente la antrenamente.

Explicațiile sale au fost analizate de Gabi Tamaș, care a avut un discurs extrem de critic la adresa jucătorilor naționalei.

Fostul internațional consideră că în fotbalul românesc greșelile sunt prea des trecute cu vederea și că jucătorilor trebuie să li se spună direct atunci când nu evoluează bine.

„Noi am rămas pe vechi, la fiecare greşeală zicem ‘Nu-i nimic, bravo, bravo’. Când îi spun: ‘Bă, eşti prost, ai greşit’. Trebuie să spui realitatea, nu ai jucat bine. Să vedem cum progresezi, ca să nu mai faci rău.

Interviul lui Ianis… era puţin timorat, emotiv. Dacă zici ‘Mister’ de cinci ori, nu cred că a fost vreun jucător să zică de staff, ce-şi doreşte staff-ul. Tu ce vrei? Vrei să ajungi mai departe, să ajuţi?

Hai să fim realişti, nu ne mai ascundem, stai că staff-ul, stai că nu ştiu ce… Suntem slabi, punct, la revedere! Dăm foaia şi mergem mai departe. Pierdem şi meciul de acasă, ce facem după? Începem iar cu încrederea, hai să spunem lucrurile pe faţă, de asta nu creşte nici fotbalul românesc", a declarat Gabi Tamaș, la Antena 1.

Declarațiile lui Tamaș vin după ce fostul internațional a criticat și jocul prestat de România în partida de la Stockholm, spunând că se aștepta la mai mult din partea echipei.

Naționala condusă de Gică Hagi a intrat la pauză în dezavantaj, 1-2, scor care s-a păstrat până la final.

Suedia a marcat prin Alexander Isak și Viktor Gyokeres, în timp ce golul României a fost înscris de Dennis Man.

În repriza secundă, selecționerul a încercat să schimbe jocul prin introducerea mai multor jucători, însă România nu a reușit să egaleze.

După partida din Suedia, România revine pe teren pe 28 septembrie, când va întâlni Bosnia și Herțegovina, de la ora 21:45.

Programul continuă apoi cu deplasarea din Polonia, programată pe 2 octombrie, urmată de returul cu Suedia, pe 5 octombrie.

România va mai juca împotriva Poloniei pe 14 noiembrie, iar ultimul meci din grupă este programat pe 17 noiembrie, în deplasare cu Bosnia și Herțegovina.