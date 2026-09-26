Gresia din bucătărie se murdărește rapid, mai ales atunci când pe suprafața ei ajung stropi de ulei, grăsime, resturi de mâncare sau urme de încălțăminte. În timp, petele se pot acumula, iar podeaua își poate pierde aspectul îngrijit, chiar dacă este spălată frecvent. Curățarea gresiei nu presupune însă folosirea unor produse scumpe sau a unor metode complicate, ci doar câteva ingrediente pe care multe persoane le au deja în casă, potrivit The Times of India.

Înainte de a spăla gresia, este important să îndepărtezi praful, firimiturile și orice alte resturi de pe podea. Acestea pot îngreuna curățarea și, în cazul particulelor abrazive, pot lăsa urme fine pe suprafața plăcilor atunci când sunt frecate cu mopul.

Poți folosi un aspirator, o mătură moale sau o lavetă uscată. Acordă atenție zonelor de sub masă, scaune, dulapuri și electrocasnice, unde se adună adesea murdărie fără să fie observată imediat.

Dacă pe gresie există resturi lipite, acestea pot fi îndepărtate cu ajutorul unei spatule din plastic. Evită obiectele metalice ascuțite, care pot zgâria anumite tipuri de plăci ceramice.

Una dintre cele mai simple metode pentru curățarea gresiei din bucătărie este folosirea apei calde și a unei cantități mici de detergent lichid de vase. Acesta poate ajuta la desprinderea grăsimii și a urmelor de mâncare de pe suprafața plăcilor.

Pentru o soluție de curățare, ai nevoie de:

Un lighean cu apă caldă.

Câteva picături de detergent lichid de vase;

Un mop din microfibră sau o lavetă moale;

O găleată cu apă curată pentru clătire;

Înmoaie mopul în soluție, stoarce-l bine și curăță podeaua pe porțiuni. Nu este necesar să îmbibi gresia cu apă, deoarece excesul de umezeală poate pătrunde în rosturi sau se poate acumula în zonele greu accesibile.

După spălare, treci mopul umezit doar cu apă curată pentru a îndepărta urmele de detergent. La final, poți șterge podeaua cu o lavetă uscată, mai ales dacă vrei să eviți apariția petelor lăsate de apă.

Bicarbonatul de sodiu este folosit frecvent în gospodărie pentru îndepărtarea murdăriei de pe diverse suprafețe. În cazul gresiei, poate fi util pentru petele localizate, în special atunci când murdăria s-a uscat și nu poate fi îndepărtată doar cu mopul.

Pentru a obține o pastă de curățare, amestecă puțin bicarbonat cu apă până când rezultă o compoziție groasă. Aplică pasta pe zona murdară și las-o să acționeze câteva minute. Apoi, freacă ușor cu o lavetă moale sau cu o perie cu peri moi.

Oțetul alb este un ingredient des întâlnit în metodele de curățare a locuinței. Datorită acidității sale, poate ajuta la îndepărtarea unor depuneri de calcar și a anumitor urme minerale.

Totuși, folosirea oțetului pe gresie trebuie făcută cu atenție. Soluțiile acide pot deteriora suprafețele din piatră naturală, precum marmura, travertinul sau calcarul. De asemenea, pot afecta anumite rosturi sau finisaje.

Dacă gresia este ceramică sau porțelanată și producătorul permite utilizarea unor soluții acide, poți folosi oțet diluat pentru anumite pete, după ce verifici recomandările de întreținere.

Rosturile dintre plăcile de gresie sunt printre cele mai dificile zone de curățat. Pentru curățarea lor, poți folosi apă caldă și puțin detergent de vase, aplicate cu o perie cu peri moi sau cu o periuță destinată curățeniei. Lucrează pe suprafețe mici și insistă ușor asupra zonelor în care s-a depus murdărie.

Îndepărtează soluția cu o lavetă umedă și lasă rosturile să se usuce. Evită perii foarte duri sau frecarea agresivă, deoarece acestea pot deteriora anumite tipuri de rosturi.

Dacă rosturile sunt înnegrite din cauza mucegaiului, problema poate necesita o soluție specială și o verificare a sursei de umezeală.

Una dintre greșelile frecvente atunci când se spală gresia este folosirea unei cantități prea mari de detergent. Deși pare că mai mult produs înseamnă o curățare mai eficientă, excesul poate lăsa o peliculă lipicioasă pe suprafață.

Această peliculă atrage praful și poate face ca gresia să pară mată sau pătată la scurt timp după spălare. În plus, podeaua poate deveni alunecoasă, mai ales dacă detergentul nu este îndepărtat corespunzător.

Mopul din microfibră poate face curățarea mai simplă, deoarece absoarbe bine umezeala și poate îndepărta murdăria de pe suprafața plăcilor fără să fie nevoie de frecare intensă.

Pentru rezultate mai bune, spală mopul sau clătește laveta în mod regulat. Dacă folosești aceeași apă murdară pe toată podeaua, riști să întinzi grăsimea și praful dintr-o zonă în alta.

O metodă practică este să începi din colțul cel mai îndepărtat al bucătăriei și să te îndrepți spre ușă. Astfel, nu vei fi nevoit să calci pe suprafața proaspăt spălată.

După curățare, lasă podeaua să se usuce înainte de a muta mobilierul sau de a relua activitățile obișnuite în bucătărie.

Uleiul și grăsimea sunt printre cele mai comune surse de murdărie de pe gresia din bucătărie. Atunci când sunt lăsate să se usuce, acestea pot forma o peliculă dificil de îndepărtat.

Dacă ai vărsat ulei pe podea, începe prin a absorbi lichidul cu prosoape de hârtie sau cu o lavetă. Nu întinde pata prin frecare înainte de a îndepărta excesul.

Ulterior, curăță zona cu apă caldă și puțin detergent de vase. Dacă pata persistă, repetă procesul și folosește o lavetă moale.

Pentru petele vechi sau foarte persistente, poate fi necesar un degresant special pentru gresie.