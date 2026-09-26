Economie

Problemă la sistemul de direcție pentru milioane de mașini Audi și Volkswagen. Modelele vizate

Problemă la sistemul de direcție pentru milioane de mașini Audi și Volkswagen. Modelele vizateSursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Aproape 2,86 milioane de autoturisme Audi și Volkswagen din întreaga lume sunt vizate de o acțiune de rechemare în service după identificarea unei probleme care poate afecta sistemul de direcție. În anumite condiții, coroziunea unui șurub de fixare ar putea duce la ruperea acestuia și, în cel mai grav scenariu, la pierderea controlului asupra direcției și la creșterea riscului de accident. Autoritatea Federală de Transport Auto din Germania (KBA) are cazul înregistrat, însă îl marchează în prezent drept „în curs de investigare”, astfel că evaluarea finală nu a fost încă încheiată.

Ce problemă a fost identificată la sistemul de direcție

Problema are legătură cu un element de fixare al mecanismului de direcție. În cazul unor vehicule, expunerea îndelungată la sare de pe șosele și la alți factori de mediu poate favoriza apariția coroziunii.

Audi a anunțat o acțiune preventivă după verificări interne care au indicat că, în anumite condiții, coroziunea se poate accentua în timp și poate afecta șurubul care fixează sistemul de direcție. În cazul în care acesta se rupe, funcționarea direcției poate fi afectată.

KBA precizează că nu are cunoștință, până în prezent, despre incidente asociate acestei probleme care să fi provocat pagube materiale sau răniri.

Modelele Audi și Volkswagen vizate de rechemare

Printre modelele incluse în acțiune se află Audi Q3, precum și mai multe modele Volkswagen: Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy.

În cazul Audi Q3, sunt vizate anumite autoturisme fabricate între 31 octombrie 2017 și 23 mai 2024. Este vorba despre vehicule care au o anumită combinație între sistemul de direcție și cadrul auxiliar al punții față.

Audi a precizat că intervenția în service va dura cel mult o oră și nu va fi taxată pentru clienți.

Pentru modelele Volkswagen incluse în acțiune, perioada de fabricație este 24 septembrie 2013 – 1 iulie 2024.

Câte mașini Volkswagen și Audi sunt potențial afectate

Din totalul de aproximativ 2,86 milioane de vehicule potențial afectate la nivel mondial, aproape 2,16 milioane sunt Volkswagen. Dintre acestea, aproximativ 900.000 se află în Germania.

În cazul Audi, sunt vizate potențial peste 696.000 de vehicule la nivel mondial, dintre care 58.555 se află în Germania.

Cifrele se referă la vehicule potențial afectate, nu la mașini despre care s-a stabilit că prezintă efectiv defecțiunea.

Volkswagen

Volkswagen. Sursa foto: Facebook

KBA continuă verificările

Pe platforma KBA, situația este indicată în prezent ca fiind „în curs de investigare”. Prin urmare, autoritatea germană nu a finalizat încă evaluarea cazului.

Potrivit informațiilor publicate de Euronews, în scenariul în care șurubul cedează, șoferul ar putea pierde controlul asupra direcției, ceea ce ar crește riscul producerii unui accident.

Ce trebuie să facă proprietarii mașinilor vizate

Proprietarii care suspectează că autoturismul lor ar putea face parte din loturile afectate pot lua legătura cu un service autorizat și trebuie să aibă la dispoziție numărul de identificare al vehiculului (VIN). Acesta permite verificarea dacă mașina este inclusă în acțiunea de rechemare.

Alte rechemări ale Grupului Volkswagen

Noua acțiune vine după o altă campanie derulată de Grupul Volkswagen în 2026, care a vizat bateriile anumitor modele electrice din gama ID și a inclus aproape 100.000 de mașini.

Mult mai amplă a fost însă campania legată de emisiile motoarelor diesel, care a vizat aproximativ 8,5 milioane de autoturisme ale Grupului Volkswagen în Europa.

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