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Restricția de viteză la 30 km/h mai puțin cunoscută de șoferi. Unde și când se aplică

Restricția de viteză la 30 km/h mai puțin cunoscută de șoferi. Unde și când se aplicăViteză. Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Majoritatea șoferilor știu că în localități limita generală de viteză este 50 km/h. Mult mai puțini cunosc însă o regulă specială din Codul Rutier, care se aplică exact în locurile unde riscul de accident este mai mare: intersecțiile nedirijate. Acolo, viteza maximă admisă scade la 30 km/h.

Ce înseamnă intersecție nedirijată

O intersecție nedirijată este cea în care nu există semafor, nu există indicatoare de prioritate (Stop sau Cedează trecerea) și nu este dirijată de un polițist. În aceste locuri, prioritatea se stabilește după regula priorității de pe dreapta. Tocmai pentru că situația este mai puțin clară și vizibilitatea poate fi redusă, legiuitorul a impus o limită mai mică de viteză.

Conform reglementărilor în vigoare, în localități, la trecerea prin intersecțiile cu circulație nedirijată, viteza maximă admisă este de 30 km/h. Regula nu se aplică automat tuturor intersecțiilor. Dacă există semafor sau indicatoare de prioritate, se revine la limita generală sau la cea impusă de semnalizare.

De ce există această restricție

La 50 km/h, spațiul de frânare și timpul de reacție sunt semnificativ mai mari decât la 30 km/h. Într-o intersecție unde trebuie să urmărești vehiculele care vin din mai multe direcții, viteza redusă oferă șanse mai mari de a evita un impact.

Regula este gândită special pentru zonele unde șoferii se bazează doar pe atenție și pe regula priorității de pe dreapta.

Intersecție

Intersecție. Sursă Dreamstime

Ce riscă șoferii care nu o respectă

Depășirea acestei limite se sancționează ca orice altă depășire de viteză, în funcție de cât de mult este depășit plafonul de 30 km/h. În plus, în caz de accident, nerespectarea vitezei legale poate agrava situația celui vinovat.

Cum verifici dacă se aplică această restricție de viteză

Înainte de a trece printr-o intersecție dintr-un cartier sau de pe o stradă secundară, uită-te după semafoare și indicatoare. Dacă nu există niciunul, viteza corectă este 30 km/h. Mulți șoferi mențin 50 km/h din obișnuință și află regula abia după o amendă sau, mai rău, după un eveniment rutier.

Restricția de 30 km/h în intersecțiile nedirijate este una dintre cele mai puțin cunoscute prevederi din Codul Rutier. Este însă una dintre cele mai logice: acolo unde prioritatea nu este clar semnalizată, viteza trebuie redusă.

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