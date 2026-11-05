România se confruntă cu o vulnerabilitate strategică în relația cu Statele Unite, în condițiile în care nu are un dialog constant la nivel înalt cu administrația americană, iar alte state de pe flancul estic își consolidează poziția la Washington. Polonia a acționat mai rapid pentru a-și asigura sprijinul militar american, în timp ce Bucureștiul a venit mai târziu cu propuneri privind finanțarea prezenței SUA. Ștefan Popescu, analist de politică externă, a explicat, într-o discuție cu Radu Preda, moderatorul podcastului Contrapunct, difuzat pe canalul Hai România, care sunt riscurile pentru țara noastră.

Analistul consideră că România se află într-o poziție vulnerabilă în raport cu alte state de pe flancul estic al NATO, deoarece nu a reușit să mențină un dialog politic la nivel înalt cu Washingtonul.

Ștefan Popescu a comparat situația țării noastre cu cea a Poloniei și a statelor baltice, care au dezvoltat relații mai consistente cu administrația americană.

„România este într-un grad mare de incertitudine, întrucât noi, iată, nu avem, suntem singura țară importantă de pe flancul estic, mergând, hai să spunem, din Grecia și până în Finlanda, care nu a avut și nu are un dialog la nivel înalt cu administrația americană”, a afirmat acesta.

În opinia analistului, vizita lui Elbridge Colby la București trebuie urmărită cu atenție, însă este important ca autoritățile române să analizeze dincolo de mesajele diplomatice și declarațiile oficiale.

Unul dintre exemplele oferite de Ștefan Popescu este modul în care Varșovia a gestionat discuțiile despre redimensionarea dispozitivului militar american din Europa.

Potrivit analistului, Polonia a venit rapid cu o ofertă de finanțare pentru a-și păstra și consolida prezența militară americană, în timp ce România a avansat mai târziu cu o abordare similară.

„Noi ne-am trezit cam greu, polonezii au fost foarte prompți când s-a anunțat o redimensionare a dispozitivului american în a spune: îl finanțăm noi. România a venit abia acum la sfârșit și există o competiție pentru resursele americane pe flancul estic”, a declarat Ștefan Popescu.

Analistul consideră că această competiție nu depinde de partidul care controlează Casa Albă sau majoritatea din Congres, ci de capacitatea fiecărui stat de a-și susține interesele strategice.

Un alt aspect discutat privește apropierea diplomatică dintre Statele Unite și Rusia și efectele pe care aceasta le-ar putea avea asupra prezenței militare americane în Europa de Est.

Radu Preda a ridicat problema diminuării importanței strategice a flancului estic în eventualitatea unei îmbunătățiri a relațiilor dintre Washington și Moscova.

„Cu cât americanii se înțeleg mai bine cu rușii, cu atât vulnerabilitatea flancului estic scade în importanță și scad proporțional și speranțele întăririi unei prezențe americane aici, pentru că s-ar putea să aibă nevoie de trupele alea în alte părți, mai fierbinți”, a afirmat moderatorul.

Ștefan Popescu a fost de acord că evoluția agendei americane nu este favorabilă automat intereselor României.

„Vedem că agenda, creșterea în complexitatea agendei americane nu ne favorizează”, a spus analistul.

Discuția a abordat și situația politică din Polonia, unde președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk reprezintă două orientări diferite privind viitorul țării.

Ștefan Popescu consideră că disputa nu este doar una instituțională, ci reflectă o confruntare între două modele politice și două direcții de politică externă.

„E o criză nu numai constituțională, e o criză identitară, e o criză a două modele”, a explicat analistul.

Potrivit acestuia, Donald Tusk susține integrarea europeană și apropierea de Bruxelles, Germania și Franța, în timp ce tabăra conservatoare asociată președintelui Karol Nawrocki și partidului PiS promovează o Europă a statelor naționale și o relație apropiată cu Statele Unite.

„Tusk vede o afirmare a rolului Poloniei într-un proiect european integrat. Conservatorii lui Nawrocki și ai lui PiS văd o Europă a statelor naționale”, a spus Ștefan Popescu.