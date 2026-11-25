Președintele american Donald Trump îl va primi miercuri, 25 noiembrie, pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Palm Beach, Florida, a anunțat luni Casa Albă, potrivit Reuters. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și aliații europeni, care insistă să participe la discuțiile privind încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit programului comunicat de Casa Albă, întrevederea dintre liderul american și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice este programată spre sfârșitul după-amiezii.

Cei doi se vor întâlni la mai puțin de o săptămână după discuțiile purtate de Donald Trump în Asia cu președintele rus Vladimir Putin și cu omologul său chinez, Xi Jinping.

În timpul summitului desfășurat săptămâna trecută, președintele american i-a descris pe liderii Rusiei și Chinei drept „prietenii” săi, în condițiile în care, în repetate rânduri, a criticat pozițiile aliaților occidentali ai Statelor Unite.

Discuțiile dintre Trump și Putin au fost întâmpinate cu reacții negative atât în Europa, cât și în rândul reprezentanților Partidului Democrat din Statele Unite.

Mark Rutte, care a încercat în mai multe rânduri să reducă divergențele dintre Washington și ceilalți membri ai NATO, a declarat că întâlnirile între marile puteri nucleare sunt normale.

Relațiile dintre administrația americană și partenerii occidentali au fost marcate de neînțelegeri privind bugetele pentru apărare ale statelor NATO, taxele vamale și sprijinul acordat Washingtonului în războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, pe care Donald Trump l-a considerat insuficient.

Întrevederea dintre Donald Trump și Mark Rutte a fost programată în contextul demersurilor europene pentru participarea la negocierile susținute de Washington în vederea încheierii războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Jared Kushner, trimisul special al Statelor Unite și ginerele președintelui american, a declarat săptămâna trecută că Donald Trump este deschis posibilității de a acorda Ucrainei garanții de securitate după modelul mecanismului de apărare colectivă prevăzut de articolul 5 al Tratatului NATO.

În încercarea de a calma îngrijorările aliaților Washingtonului, Kushner a afirmat că Rusia s-a „obişnuit” cu această posibilitate.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a fost în mai multe rânduri ținta criticilor lui Donald Trump, a declarat că reprezentanții Europei trebuie să participe la negocierile pentru încheierea războiului.