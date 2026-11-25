Viorica Dăncilă consideră că România ar trebui să dezvolte relații economice mai puternice cu China, fără să renunțe la angajamentele asumate față de Uniunea Europeană și NATO. Invitată în podcastul „Contrapunct”, realizat de Mirel Curea și difuzat pe canalul Hai România, fostul prim-ministru a criticat lipsa unei strategii de atragere a investițiilor și a susținut că alte state europene reușesc să mențină parteneriate economice cu Beijingul.

Viorica Dăncilă a dat ca exemple Polonia și Franța, despre care a spus că au dezvoltat relații comerciale cu China, păstrând totodată parteneriatele cu statele occidentale.

„Relațiile noastre economice cu China nu sunt incompatibile cu apartenența noastră la NATO, cu parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite sau cu apartenența noastră la Uniunea Europeană”, a declarat fostul prim-ministru.

În opinia fostului prim-ministru, cooperarea cu China nu ar trebui să se limiteze la importuri sau la transformarea României într-o piață de desfacere. Dăncilă susține că investițiile comune ar putea contribui la dezvoltarea producției locale, la crearea de locuri de muncă și la creșterea veniturilor bugetare.

„De ce spune acest lucru? Gândiți-vă ce ar însemna pentru România o relație economică puternică cu China. Nu ca o piață de desfacere, ci ca un pol debproducție”, a afirmat Viorica Dăncilă.

Aceasta a vorbit și despre posibilitatea unor parteneriate între antreprenori români și chinezi, dar și despre colaborări care să implice companii din alte state europene.

„Investiții dintre antreprenori români și antreprenori chinezi, sau chiar antreprenori români, chinezi și din Franța sau din Germania. Adică putem face aceste combinații, dar producția să fie pe teritoriul României”, a explicat fostul prim-ministru.

Viorica Dăncilă a criticat și procedurile pe care trebuie să le parcurgă investitorii chinezi pentru a obține vize în România. Potrivit acesteia, durata de așteptare ar putea descuraja unele inițiative economice.

„În condițiile în care legea spune că o viză se dă în maxim 30 de zile, noi dăm vize pentru un investitor chinez în 6-7 luni. De ce această abordare nu înțeleg?”, a declarat fostul prim-ministru.

În discuția cu Mirel Curea, Viorica Dăncilă a vorbit și despre întâlnirea liderilor din China, Statele Unite și Rusia de la Shenzhen, pe care a interpretat-o drept un semnal al trecerii la o ordine mondială multipolară.

„Această întâlnire, în primul rând, a proiectat o lume multipolară. Nu mai avem o lume unipolară, avem o lume multipolară”, a afirmat Dăncilă.

Ea a susținut că dialogul dintre marile puteri este esențial pentru evitarea unor conflicte de amploare și a spus că România ar trebui să aibă o politică externă mai activă, care să urmărească interesele economice și strategice ale țării.