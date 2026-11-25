Dezvoltarea inteligenței artificiale ridică tot mai multe întrebări despre viitorul locurilor de muncă și despre modul în care economiile vor gestiona o eventuală reducere a necesarului de angajați. În timp ce unele companii încearcă să înlocuiască personalul cu sisteme automate, creșterea productivității ar putea deschide și posibilitatea unor schimbări importante în sistemele de pensii. Subiectul a fost analizat de Lucian Davidescu, editor la Standard.ro, și Radu Preda, în emisiunea „Picătura de Business”.

În discuția despre automatizarea activităților economice, Radu Preda a ridicat problema angajaților care ar putea fi înlocuiți de roboți și de sistemele bazate pe inteligență artificială.

Lucian Davidescu a explicat că această transformare trebuie privită și prin prisma îmbătrânirii populației și a presiunii tot mai mari asupra sistemelor de pensii.

Potrivit acestuia, dacă tehnologia va determina o creștere suficient de mare a productivității, economiile ar putea avea mai multe resurse pentru plata pensiilor și ar putea reconsidera vârsta de pensionare.

„Dacă productivitatea crește atât de mult încât oamenii nu mai au de muncă, da? Asta înseamnă, dacă chiar se întâmplă treaba asta, asta înseamnă că de îndată ne permite să relaxăm presiunea pe sistemul de pensii și să-i reducem vârsta de pensionare”, a explicat jurnalistul.

Acesta a oferit și un exemplu ipotetic: dacă inteligența artificială ar permite producerea unei cantități duble de alimente în agricultură sau a unei cantități duble de mărfuri în fabrici, valoarea economică suplimentară ar putea susține schimbări în organizarea muncii.

Lucian Davidescu a susținut că evoluția productivității ar trebui corelată cu modul în care este stabilită vârsta de pensionare.

„Dacă productivitatea crește, trebuie să scadă vârsta de pensionare, nu?”, a afirmat acesta.

Jurnalistul a făcut astfel o legătură între automatizarea muncii și posibilitatea ca oamenii să iasă mai devreme din activitate, dacă economia va reuși să producă suficientă valoare pentru susținerea sistemului de pensii.

Radu Preda a adus în discuție și generația decrețeilor, care urmează să ajungă la vârsta pensionării în următorii ani. Moderatorul a atras atenția că o parte importantă a acestei generații a plecat din România și ar putea beneficia de pensii din alte state, în funcție de contribuțiile realizate acolo.

Acesta a considerat că autoritățile ar trebui să realizeze studii concrete pentru a estima presiunea reală asupra sistemului de pensii, în loc să se bazeze exclusiv pe scenarii și presupuneri.

Un alt subiect abordat a fost reticența angajaților față de introducerea inteligenței artificiale în companii.

Radu Preda a observat că unele proiecte de automatizare sunt întâmpinate cu opoziție chiar de către personalul care ar trebui să lucreze cu noile tehnologii.

Lucian Davidescu consideră că această atitudine poate fi explicată inclusiv prin experiențele în care implementarea sistemelor automate a fost făcută prea repede și fără o pregătire corespunzătoare.

„Au fost situații în care a fost implementată prea rapid și prea prost inteligența artificială, au apucat să dea afară oamenii și după aia…”, a explicat acesta.

Potrivit jurnalistului, unele companii au ajuns să întâmpine probleme cu propriii clienți după ce au renunțat la angajați și au transferat activitățile către sisteme automate. În anumite situații, firmele au fost nevoite să încerce să readucă personalul pe care îl disponibilizaseră.

Una dintre cele mai vizibile probleme ale automatizării apare în serviciile de relații cu clienții și în suportul tehnic.

Lucian Davidescu a explicat că utilizatorii care apelează la aceste servicii vor, de multe ori, să discute cu o persoană, mai ales atunci când au o problemă complicată.

„Cea mai frecventă replică pe care o aud roboții respectivi este «vreau să vorbesc cu un om»”, a spus jurnalistul.

Acesta a explicat că unele companii au încercat să reducă drastic cheltuielile prin înlocuirea personalului cu inteligență artificială, însă au ignorat faptul că asistența tehnică reprezintă un serviciu pentru care clienții plătesc.

În momentul în care beneficiarii primesc un serviciu automatizat de calitate inferioară, apare întrebarea de ce ar trebui să plătească același preț pentru o experiență mai slabă.

Davidescu a atras atenția că automatizarea nu înseamnă automat și servicii mai bune sau mai eficiente pentru clienți.

O altă problemă discutată în emisiune a fost securitatea sistemelor bazate pe inteligență artificială, în special atunci când acestea primesc acces la operațiuni importante ale unei companii.

Lucian Davidescu a vorbit despre riscul ca astfel de sisteme să fie manipulate prin tehnici de inginerie socială și determinate să execute acțiuni pe care un angajat le-ar considera suspecte.

Jurnalistul a amintit un exemplu în care o tentativă de efectuare a unei plăți de ordinul zecilor de milioane a fost aproape de reușită, fiind oprită în ultimul moment de intervenția unui angajat care a observat ceva neobișnuit.

„În momentul în care delegi suficient autoritate și, în schimb, răspunderea nu poate să existe, nu mai știi la ce consecințe te poți aștepta”, a explicat acesta.

În opinia sa, economiile realizate prin automatizare trebuie analizate în raport cu riscurile pe care le presupune transferarea unor decizii importante către sisteme automate.