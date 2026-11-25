Camera Deputaților dezbate miercuri, 25 noiembrie, moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete. Cele două formațiuni îi reproșează ministrului PSD modul în care a gestionat bugetul Sănătății, lipsa unor medicamente esențiale și pierderea finanțărilor europene destinate construirii de spitale. Rogobete a respins acuzațiile și l-a acuzat pe fostul ministru Vlad Voiculescu că urmărește o răfuială personală.

Parlamentarii PNL și USR au depus moțiunea simplă intitulată "Un pacient nu poate înghiţi un tabel. Un spital nu se construieşte cu comunicate de presă. Domnule Rogobete, asumaţi-vă eşecul politic! ".

Semnatarii documentului îl acuză pe Alexandru Rogobete că a acordat mai multă atenție promovării propriei imagini decât rezolvării problemelor din sistemul sanitar. Printre situațiile reclamate se numără lipsa tratamentelor pentru pacienții oncologici și pentru persoanele cu tulburări psihice, precum și reducerea numărului de spitale finanțate prin PNRR.

Una dintre principalele critici formulate de cele două partide vizează construcția bugetului Sănătății pentru anul 2026 și întârzierile în decontarea concediilor medicale către angajatori. Semnatarii moțiunii susțin că o parte importantă din fondurile suplimentare alocate la rectificarea bugetară din luna octombrie este destinată acoperirii unor datorii acumulate anterior.

„Ministrul PSD Alexandru Rogobete, aflat la al doilea mandat de ministru al Sănătăţii, transferă răspunderea, cosmetizează rezultatele şi tratează semnalele pacienţilor ca pe o problemă de imagine. Ministrul Rogobete este responsabil pentru modul deficitar în care a fost construit bugetul Sănătăţii pe 2026, din cauza căruia s-a ajuns, la începutul lunii octombrie, ca mai multe componente ale sistemului să fie în prag de blocaj. Apoi, la rectificarea bugetară din 30 octombrie 2026, Alexandru Rogobete a anunţat, cu satisfacţie, alocarea a 8,3 miliarde de lei pentru Sănătate, cifră în spatele căreia se ascund însă restanţe de 4,7 miliarde de lei pentru concediile medicale neplătite. În spatele celor 4,7 miliarde de lei se află angajatori care îşi văd resursele financiare blocate, întreprinderi care îşi finanţează activitatea din credite şi oameni pentru care concediul medical a reprezentat o perioadă de boală, nu o alegere", se arată într-un comunicat oficial al USR.

PNL și USR au cerut prezentarea unui calendar de achitare a sumelor restante, cu termene de plată stabilite pentru fiecare perioadă și casă de asigurări de sănătate. Cele două formațiuni au solicitat și explicații privind măsurile pe care Guvernul intenționează să le adopte pentru a evita acumularea altor datorii.

O altă secțiune a moțiunii privește disponibilitatea medicamentelor în farmacii și absența unui sistem prin care sesizările privind lipsa anumitor produse farmaceutice să fie înregistrate și monitorizate.

Parlamentarii au invocat cazul recent al unei paciente oncologice care a reclamat dificultăți în procurarea unui medicament necesar tratamentului. Potrivit semnatarilor moțiunii, răspunsul ministrului s-a limitat la prezentarea unor statistici, fără să ofere o soluție concretă pacientei.

„România avea, încă din octombrie 2016, platforma medicamentelipsa.ms.ro, unde pacienţii şi profesioniştii puteau semnala lipsuri, iar statul îşi asuma un răspuns. Platforma a funcţionat ani la rând. În martie 2024, Ministerul Sănătăţii condus de PSD confirma că nu mai funcţiona. Practic, un instrument de ascultare a pacienţilor a fost lăsat să cadă. Între timp, sub conducerea duoului Alexandru Rafila-Alexandru Rogobete, MS a perfecţionat arta de a publica statistici. Au avut grijă să abroge şi obligaţia (prevăzută în Ordinul 1.345/2016) de a fi dezvoltat, în Sistemul Electronic de Raportare, un mecanism de urmărire a sesizărilor farmaciilor despre medicamente lipsă", se arată în documentul celor două partide.

Semnatarii moțiunii au contestat și decizia de anulare a concursurilor pentru ocuparea unor funcții de conducere în cadrul caselor de asigurări de sănătate. Aceștia îl acuză pe Alexandru Rogobete de implicare politică în activitatea instituțiilor care administrează fondurile publice din sistemul sanitar.

Potrivit comunicatului, "ministrul PSD al Sănătăţii încearcă sistematic să controleze politic instituţiile din Sănătate care gestionează fonduri publice, în detrimentul autonomiei şi profesionalizării. La 16 noiembrie 2026, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a anulat concursul pentru 16 posturi de director general din cadrul caselor de asigurări de sănătate, cu două zile înainte de proba scrisă. Anunţul oficial invocă, între motive, rezoluţia ministrului Sănătăţii din 13 noiembrie 2026 privind suspendarea concursurilor".

USR și PNL au cerut ca rezoluția semnată de ministru să fie făcută publică. Totodată, parlamentarii solicită explicații privind suspendarea unei proceduri de recrutare în care evaluarea dosarelor fusese deja încheiată, precum și stabilirea unui nou calendar pentru ocuparea celor 16 funcții.

Cele două formațiuni îi impută ministrului Sănătății și reducerea numărului de unități medicale care beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit parlamentarilor, dintre cele 27 de spitale incluse inițial pe lista investițiilor, numai opt au rămas în programul de finanțare prin PNRR.

„Nu în ultimul rând, Alexandru Rogobete poartă responsabilitatea, ca secretar de stat şi apoi ca ministru, în pierderea banilor prevăzuţi în PNRR pentru modernizarea şi construcţia de spitale în toată ţara. România a avut în ultimii 5 ani mai mulţi bani disponibili pentru investiţii în spitale decât în ultimii 35 de ani împreună. Cu toate acestea, din lista de 27 de spitale care trebuiau să fie construite cu cele 2,2 miliarde de euro nerambursabili din PNRR au mai rămas doar opt. Trei au fost tăiate complet, nouă au fost mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen teoretic 2028, iar şase au fost mutate pe împrumut de la Banca Europeană de Investiţii. Pentru toate aceste motive, Alexandru Rogobete nu trebuie să mai fie ministru al Sănătăţii. Cetăţenii au nevoie de medicamente în farmacie, de servicii medicale de calitate şi la timp, de spitale dotate şi de cadre medicale suficiente. Nu de autosuficienţă şi de spectacol marca Rogobete-PSD! ", au transmis cele două formațiuni.

Ministrul Sănătății a reacționat marți, printr-o postare pe Facebook, în care a contestat motivația demersului parlamentar. Alexandru Rogobete a susținut că fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu s-ar afla în spatele redactării moțiunii.

„Moţiune parlamentară sau răfuială personală? Această moţiune pare să fi fost scrisă mai întâi pe Facebook, în postările lui Vlad Vasile Voiculescu, în care mă atacă în mod abject, minte prin omisiune şi manipulează informaţiile. De altfel, chiar domnul Voiculescu susţine public, în emisiuni de televiziune, că a scris această moţiune", a afirmat Alexandru Rogobete.

Ministrul le-a cerut parlamentarilor care au semnat documentul să explice în ce calitate Vlad Voiculescu redactează moțiuni, în condițiile în care acesta nu este membru al actualului Parlament.

„Vă scrie şi declaraţiile politice? Vă pregăteşte şi intervenţiile parlamentare? Vă face şi temele? Aţi fost aleşi să reprezentaţi cetăţenii României, nu să deveniţi simpli notari care parafează o moţiune al cărei autor este Vlad Voiculescu. Unde mai este independenţa dumneavoastră de gândire, de iniţiativă şi de decizie politică? ", a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a declarat că respectă dreptul parlamentarilor de a utiliza moțiunea simplă ca instrument democratic de control, "însă Parlamentul României nu este o extensie a contului de Facebook al lui Vlad Voiculescu". Ministrul a anunțat că va prezenta documente pentru a răspunde criticilor formulate de PNL și USR. Acesta a readus în discuție și achizițiile de vaccinuri.