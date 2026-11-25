Șnițelele de soia sunt o alternativă gustoasă și sățioasă la preparatele din carne, fiind potrivite mai ales în perioadele de post. Se pregătesc ușor, din câteva ingrediente accesibile, iar secretul unei cruste aromate stă în compoziția de făină, apă și muștar, în care se trec bucățile de soia înainte de prăjire.

Preparatul poate fi servit la prânz sau la cină, alături de cartofi natur, piure, salată de varză ori murături.

200 g bucăți de soia pentru șnițele

4 linguri de făină

150 ml de apă

2 lingurițe de muștar

1 linguriță de boia dulce

Sare, după gust

Piper, după gust

Ulei pentru prăjit

Pentru început, pune bucățile de soia într-o oală cu apă clocotită și lasă-le să fiarbă aproximativ 15-20 de minute, sau conform indicațiilor de pe ambalaj. Este important să se înmoaie bine înainte de prăjire.

După fierbere, scoate bucățile de soia și lasă-le la scurs. Presionează-le ușor pentru a elimina excesul de apă, apoi condimentează-le cu sare și piper pe ambele părți.

Separat, pregătește compoziția pentru crustă. Pune făina într-un bol, adaugă apa treptat și amestecă până obții un aluat fluid, asemănător celui pentru clătite. Încorporează muștarul și boiaua dulce, apoi omogenizează bine ingredientele.

Trece fiecare bucată de soia prin această compoziție, astfel încât să fie acoperită uniform.

Încinge uleiul într-o tigaie și prăjește șnițelele la foc mediu, pe ambele părți, până când capătă o crustă aurie și crocantă. Scoate-le pe o farfurie tapetată cu șervețele de hârtie pentru a elimina surplusul de ulei.

Șnițelele de soia pot fi păstrate la frigider timp de 2-3 zile, într-un recipient închis ermetic, după ce s-au răcit complet. Pot fi încălzite înainte de servire sau consumate reci, în funcție de preferințe.

Sunt potrivite și pentru sandvișuri, lipii sau wrapuri, alături de salată verde, roșii, castraveți și sosuri vegetale. Astfel, pot deveni o variantă practică pentru un prânz rapid sau o gustare pregătită în avans.