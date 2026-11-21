Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că Alianța Nord-Atlantică va apăra întregul teritoriu al Poloniei, după ce autoritățile de la Varșovia au anunțat că trei obiecte aeriene, despre care se presupune că ar fi două rachete și o dronă rusești, au pătruns vineri în spațiul aerian al țării. Declarația a fost făcută sâmbătă, în timpul unei vizite la Varșovia, și a fost transmisă de agenția Reuters.

„Pot garanta că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul Poloniei”, a afirmat Mark Rutte, potrivit agenției poloneze de presă PAP. Mesajul vine într-un moment de tensiune pe flancul estic al Alianței, după un nou incident aerian semnalat de autoritățile poloneze.

Șeful NATO a mai precizat că generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, va lua toate măsurile necesare pentru identificarea eventualelor amenințări la adresa capacităților de apărare și descurajare ale Alianței. În funcție de evaluarea situației, comandantul ar putea dispune ajustări ale măsurilor existente.

Cele trei obiecte aeriene au fost semnalate vineri, când Polonia găzduia exerciții militare la care participau membri ai „Coaliției de Voință”, formată din state care sprijină Ucraina. Autoritățile de la Varșovia au indicat că obiectele ar putea fi două rachete și o dronă provenite din Rusia.

Oficialii polonezi au apreciat că momentul în care s-a produs incidentul nu a fost întâmplător, având în vedere desfășurarea exercițiilor militare. Informațiile prezentate în relatarea Reuters nu oferă însă detalii suplimentare despre identificarea definitivă a celor trei obiecte sau despre eventualele pagube produse.

De la declanșarea invaziei ruse în Ucraina, drone și alte obiecte aeriene au pătruns în repetate rânduri în spațiul aerian al unor state de pe flancul estic al NATO. Incidentele au alimentat îngrijorările privind securitatea regiunii și riscul extinderii conflictului dincolo de granițele Ucrainei.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organism decizional al Alianței, urmează să se reunească luni, la Bruxelles, pentru a discuta încălcarea spațiului aerian polonez. Informația a fost relatată de agenția poloneză PAP.

Reuniunea va avea loc în contextul în care Varșovia solicită atenție sporită asupra securității flancului estic, iar conducerea NATO transmite că apărarea teritoriului statelor membre rămâne o prioritate. Declarația lui Mark Rutte reafirmă angajamentul Alianței față de Polonia, după incidentul raportat vineri.