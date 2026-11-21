Dario și Daniela Amodei, frate și soră, au ajuns în centrul atenției după listarea la bursă a companiei Anthropic, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de inteligență artificială, potrivit The Wall Street Journal. Compania a ajuns la o valoare de piață de aproximativ 1.180 de miliarde de dolari, iar fiecare dintre cei doi fondatori deține o participație evaluată la peste 21 de miliarde de dolari. Ascensiunea lor este însă doar una dintre particularitățile unei companii care și-a construit identitatea în jurul unei culturi neconvenționale și al preocupărilor privind siguranța inteligenței artificiale.

Anthropic a fost fondată de cei doi frați împreună cu cinci foști colegi, după plecarea lor de la OpenAI. Dario, în vârstă de 43 de ani, este directorul executiv și principalul reper ideologic al companiei. Daniela, în vârstă de 39 de ani, ocupă funcția de președintă și conduce consiliul de administrație, fiind responsabilă și de operațiunile cotidiene și de coordonarea echipei de conducere.

În interiorul companiei, rolurile lor sunt diferite, dar complementare. Dario stabilește direcția și vorbește frecvent angajaților despre evoluția inteligenței artificiale, politică și industria tehnologică, în cadrul unor întâlniri numite „Dario Vision Quests”.

Daniela se ocupă de organizare și de transformarea obiectivelor în rezultate. Într-un podcast înregistrat în iulie, ea a rezumat diferența dintre responsabilitățile lor astfel: „Dario ne face ambițioși, eu ne fac să avem succes”. Tot ea a spus că, fără fratele său, Anthropic ar putea deveni o companie bună și profitabilă, dar nu ar schimba lumea.

Daniela a devenit unul dintre principalii responsabili pentru cultura internă a Anthropic. Cu doi ani înainte de oferta publică inițială, în timpul unei perioade de recrutări intense, ea a organizat o întâlnire pentru angajați într-o grădină de lângă munții Santa Cruz.

Au fost aduse biblioteci înalte, au fost amenajate spații de lectură, iar participanții au jucat jocuri și au confecționat brățări ale prieteniei. Mesajul transmis de Daniela a fost simplu: compania trebuia să-și păstreze caracterul neobișnuit.

Această abordare se reflectă și în procesul de recrutare. Anthropic folosește interviuri dedicate valorilor companiei, prin care încearcă să identifice candidații interesați mai mult de misiunea privind siguranța inteligenței artificiale decât de câștigurile financiare. În același timp, compania dezvoltă modele tot mai puternice, deși avertizează asupra riscurilor pe care le-ar putea aduce sistemele avansate de inteligență artificială.

În documentele pregătite pentru listarea la bursă, Anthropic a avertizat că sistemele de inteligență artificială suficient de avansate, dacă nu sunt protejate prin măsuri de securitate adecvate, ar putea genera riscuri catastrofale sau existențiale pentru omenire. Compania cercetează inclusiv posibilitatea ca produsele sale centrale să manifeste forme de conștiință, o direcție care a atras critici și ironii din partea unor rivali.

Cei doi frați au crescut în cartierul Mission din San Francisco. Tatăl lor, Riccardo Amodei, era designer de articole din piele și provenea din Toscana, iar mama lor, Elena Engel, coordona proiecte de construcție și renovare a bibliotecilor publice din zona golfului San Francisco. Părinții s-au separat în 1991, când Dario avea opt ani, iar Daniela trei. Tatăl lor a murit în 2006, din cauza hepatitei C. Dario a spus ulterior că această pierdere l-a motivat să susțină dezvoltarea inteligenței artificiale care ar putea accelera descoperirile medicale.

Dario a urmat cursurile Institutului de Tehnologie din California, apoi a studiat la Stanford și a obținut un doctorat în fizică la Universitatea Princeton, înainte de a se orienta și către biologie. În timpul facultății, a participat la proteste împotriva războiului din Irak. Ulterior, a început să se gândească la o carieră în tehnologie și a luat în calcul inclusiv o ofertă de muncă de la Elon Musk, pe care a refuzat-o.

Daniela a ales un traseu diferit. A studiat literatura la Universitatea California din Santa Cruz, unde a beneficiat de o bursă pentru flaut clasic, și a lucrat ulterior în domeniul dezvoltării internaționale la Washington. A petrecut și cinci luni în Uganda, în cadrul unui program de formare. În 2013, s-a întors în San Francisco și s-a angajat la Stripe.

În anii care au urmat, cei doi au ajuns să lucreze împreună la OpenAI. Dario s-a alăturat companiei în 2016, iar Daniela a venit aproximativ un an mai târziu, după ce a fost recrutată de Greg Brockman. Diferențele de viziune privind conducerea companiei și siguranța inteligenței artificiale au contribuit la plecarea lor. În 2020, Dario și mai mulți colegi au părăsit OpenAI, iar în anul următor au înființat Anthropic.

Cultura noii companii a fost influențată și de cercul de prieteni și colaboratori ai fraților, între care s-a aflat Holden Karnofsky, soțul Danielei, care s-a alăturat ulterior Anthropic. Cei doi frați au fost interesați de ideile asociate altruismului eficient, o mișcare care urmărește folosirea rațiunii și a resurselor pentru obținerea unui impact pozitiv cât mai mare. La înființarea Anthropic, fiecare dintre ei s-a angajat să doneze în scopuri caritabile 80% din participația de fondator.

Astăzi, compania se află într-o poziție financiară spectaculoasă, dar frații Amodei insistă asupra unei identități diferite de cea a multor firme din Silicon Valley. La ceremonia de listare la bursă, Daniela a descris Anthropic drept o companie neobișnuită, adăugând că unii ar putea să o numească pur și simplu „ciudată”. Această particularitate, pe care fondatorii au ales să o păstreze încă din primii ani, a devenit parte din imaginea unei companii care încearcă să combine dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale cu preocuparea pentru consecințele acesteia.