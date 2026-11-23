Autoritățile din județul Buzău iau în calcul închiderea preventivă a unor porțiuni din autostrada A7, în cazul în care vor apărea condiții de viscol. Măsura ar urma să împiedice formarea blocajelor și rămânerea șoferilor blocați pe șosea. Anunțul a fost făcut de prefectul județului Buzău Liliana Sbîrnea.

Prefectul a explicat că autoritățile vor interveni înainte ca situația să devină dificil de gestionat, având în vedere problemele care pot apărea atunci când autoturismele rămân blocate pe autostradă.

„Suntem decişi, dacă vom avea viscol, să acţionăm preventiv, nicidecum să lăsăm să se producă blocaje, pentru că este foarte greu să scoţi maşinile de pe autostradă. Vom fi nevoiţi să restricţionăm bucăţi de tronsoane, astfel încât să nu rămână blocate autoturisme”, a declarat prefectul.

Liliana Sbîrnea a explicat că, spre deosebire de anii anteriori, autoritățile județene vor avea în administrare întreaga zonă a autostrăzii A7. Aceasta a menționat că pe șosea există deja dificultăți, în special atunci când se produc accidente.

Prefectul a mai anunțat că, săptămâna trecută, au fost constituite echipe care au verificat bazele de deszăpezire din județ, utilajele disponibile și stocurile de materiale antiderapante. Verificările au fost dispuse prin ordin al prefectului, iar rapoartele se află încă în proces de centralizare.

Potrivit Lilianei Sbîrnea, peste 80% dintre bazele de deszăpezire sunt pregătite, iar utilajele se află deja în depozite.

„În proporţie de peste 80%, bazele sunt pregătite, utilajele sunt în bază. Eu zic că o să trecem iarna mai uşor, având experienţa anilor precedenţi”, a declarat Liliana Sbîrnea.

Ninsorile au cuprins cea mai mare parte a județelor din Moldova, iar drumarii au intervenit luni pe șoselele naționale pentru a menține circulația în condiții de siguranță. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași a mobilizat 120 de autoutilaje și a folosit 378,5 tone de material antiderapant, potrivit instituției.

Reprezentanții DRDP Iași au anunțat că, în mai multe zone, carosabilul era umed, iar pe marginea drumurilor se formaseră porțiuni de zăpadă frământată. Intervențiile au avut loc în intervalul 06:00-12:00.

„Ninge în cea mai mare parte a județelor Moldovei, iar carosabilul se prezintă umed, cu sectoare de zăpadă frământată spre acostament. Până la orele prânzului (interval orar 06:00 – 12:00), DRDP Iași a intervenit pe drumurile naționale din administrare cu 120 de autoutilaje și 378,5 tone de material antiderapant”, a transmis DRDP Iași, într-o postare pe Facebook.

Cele mai multe utilaje au fost mobilizate de SDN Bacău, SDN Botoșani și SDN Suceava, fiecare cu câte 22 de autoutilaje. Alte 21 au acționat prin SDN Piatra Neamț, 18 prin SDN Câmpulung Moldovenesc, 10 prin SDN Iași și cinci prin SDN Bârlad.

Vremea va rămâne rece în următoarele zile, iar precipitațiile vor afecta majoritatea regiunilor. Potrivit informării meteorologice emise de ANM, valabile de luni, de la ora 10:00, până marți, la ora 20:00, în nordul Moldovei și la munte vor predomina ninsorile. Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a țării, iar temperaturile vor scădea semnificativ.

DRDP Iași a atras atenția că sunt așteptate în continuare precipitații, vânt puternic și temperaturi scăzute, în special în zonele montane.

Ninsorile și temperaturile scăzute afectează și zonele montane. Salvamont Mureș a anunțat că, la altitudini de peste 1.800 de metri în Munții Călimani, stratul de zăpadă a ajuns la 15-30 de centimetri.

În zilele următoare sunt prognozate noi ninsori, temperaturi de până la minus 17 grade Celsius și rafale de vânt care pot atinge 70-80 km/h.

„Nu subestimați condițiile de iarnă! Chiar dacă în zonele joase nu este zăpadă, la peste 1800 de metri condițiile pot fi deja dificile”, a avertizat Salvamont Mureș într-o postare pe Facebook.

Salvatorii montani le recomandă celor care plănuiesc drumeții să aleagă trasee potrivite experienței și vremii, să aibă echipament specific sezonului rece și să evite pantele abrupte, zonele expuse rafalelor puternice și deplasările pe timp de noapte.