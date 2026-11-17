HAI România! Cum s-a pregătit statul pentru mineriadă. Tancuri pe autostradă și hărți de la PECO







Cum s-a pregătit statul pentru mineriadă. Autoritățile au ajuns să cumpere hărți rutiere de la o benzinărie în timp ce încercau să stabilească traseele pe care puteau fi opriți minerii care se îndreptau spre București, a povestit Cătălin Harnagea. Fostul director al Serviciului de Informații Externe a relatat, în emisiunea „Contrapunct”, moderată de Dan Andronic, momentele petrecute la Ministerul de Interne în timpul crizei și decizia ulterioară a lui Emil Constantinescu de a implica armata pentru descurajare.

Harnagea a povestit că, în seara în care autoritățile au primit informația că minerii se îndreaptă spre Capitală, a fost chemat la Ministerul de Interne. La întâlnire participau ministrul Gabriel Dejeu, generali și reprezentanți ai instituțiilor statului.

„Vin minerii, unde sunt? Că erau toți pe stații, pe cutare, au venit, sunt la parcarea cutare, sunt așa, în benzinărie”, a relatat Harnagea despre discuțiile din acel moment.

În timpul reuniunii s-a pus problema stabilirii drumurilor pe care puteau fi opriți minerii. Unul dintre generali ar fi cerut hărți pentru analizarea traseelor. Problema, potrivit lui Harnagea, a fost că acestea nu erau disponibile în acel moment. Soluția a fost cumpărarea lor de la o benzinărie.

„Du-te la benzinăria aia de jos, de la PECO, și ia și tu o hartă cu România, vezi că o au ăia pe acolo”, a relatat Harnagea.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe spune că a fost surprins de situație. „Când am auzit lucrul ăsta, că ei luau hărți de atunci, de la benzinărie, ca să oprească sutele, miile de mineri, care îți dai seama că știau drumurile”, a povestit acesta.

Dan Andronic l-a întrebat dacă situația putea fi considerată sabotaj sau pur și simplu indiferență.

„Nu știu dacă era sabotaj”, a răspuns Harnagea.

Cătălin Harnagea a explicat că minerii nu au mers exclusiv pe șoselele pe care autoritățile încercau să le urmărească.

„Bineînțeles că ei au ieșit din Valea Jiului pe niște poteci”, a spus acesta. Potrivit lui Harnagea, situația a devenit ulterior mult mai gravă. „Problemele au fost mult mai grave, fiindcă transmisiunea s-a avut prin STS”, a afirmat acesta.

Mai multe echipaje ale Serviciului de Telecomunicații Speciale ar fi fost capturate. „Erau niște echipaje ale STS (...) care au fost capturate. Și acum se punea problema cine negociază”, a relatat fostul director al Serviciului de Informații Externe.

Dan Andronic a intervenit: „Au lăsat tehnica statului și au fugit.”

Harnagea a spus că situația s-a schimbat după decizia lui Emil Constantinescu de a implica armata.

„Lucrurile astea s-au închis în momentul în care Emil Constantinescu a decis să intervină armata”, a afirmat acesta. Potrivit relatării sale, intervenția nu a fost gândită ca o confruntare directă, ci ca o acțiune de descurajare. „În seara respectivă s-a zis ca să intervină armata. Și a intervenit armata la descurajare”, a spus Harnagea.

Planul presupunea scoaterea unui număr mare de blindate pe autostradă și filmarea deplasării acestora.

„Ia puneți un întreg regiment de TAB-uri și de tancuri pe A1, pe autostradă, și să filmeze (...) cum vin astea spre Vâlcea”, a relatat acesta.

Dan Andronic l-a întrebat dacă blindatele scoase atunci aveau muniție de război.

„N-aveau, n-aveau”, a răspuns Harnagea. Acesta a reiterat că scopul era descurajarea. „A fost la descurajare, cât se poate de multe tancuri și TAB-uri, ca să iasă și să vadă lumea, că se uitau toți la televizor”, a spus fostul director al Serviciului de Informații Externe.

Potrivit lui Harnagea, minerii urmăreau la rândul lor imaginile transmise de televiziuni.

„Minerii se opriseră pe la Vâlcea (...) se uitau în biroul primarului la televizor ce se întâmplă”, a relatat acesta.

Dan Andronic a amintit apoi acordul de la Cozia dintre premierul Radu Vasile și Miron Cozma, iar discuția s-a mutat către revendicările minerilor și contextul economic în care se afla România. Harnagea a legat aceste tensiuni de situația financiară pe care o descrisese pentru începutul mandatului lui Emil Constantinescu și de măsurile luate ulterior în relația cu Fondul Monetar Internațional.