Circulația rutieră pe DN67C – Transalpina a fost închisă luni, 23 noiembrie, începând cu ora 10:30, pe sectorul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt, din cauza ninsorilor abundente și a viscolului. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a anunțat că restricția se aplică pe o distanță de 18 kilometri și va rămâne în vigoare până la îmbunătățirea condițiilor meteorologice. Drumarii avertizează că în zonă nu există semnal GSM, iar riscul ca autoturismele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova a anunțat că interdicția de circulație a intrat în vigoare luni, 23 noiembrie, la ora 10:30.

Sectorul afectat se întinde pe 18 kilometri, între Obârșia Lotrului și Curpăt, fiind cuprins între pozițiile kilometrice 61+000 și 79+000. Drumarii au explicat că ninsorile abundente și condițiile meteorologice nefavorabile nu permit desfășurarea circulației în siguranță.

Restricția va fi menținută până când situația meteorologică va permite intervenția utilajelor și reluarea traficului.

Unul dintre principalele riscuri semnalate de DRDP Craiova este posibilitatea ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă, pe un sector montan unde comunicațiile telefonice sunt limitate. Drumul prezintă curbe și pante accentuate, iar în apropiere nu există locuințe sau alte imobile locuite.

„În zona respectivă, caracterizată prin curbe şi declivităţi accentuate, nu există semnal GSM, iar riscul ca autovehiculele să rămână blocate în zăpadă este foarte ridicat. Menţionăm că sectorul respectiv este încadrat în clasa a IV-a de viabilitate şi nu există locuinţe sau imobile locuite în zona pe care se instituie restricţia”, avertizează sursa citată.

Potrivit instituției, caracteristicile acestui tronson și absența semnalului GSM reprezintă motive suplimentare pentru respectarea interdicției de circulație.

DRDP Craiova a anunțat că echipajele vor relua lucrările de deszăpezire după încetarea ninsorilor, atunci când condițiile vor permite intervenția în siguranță. Până la îmbunătățirea vremii, circulația rutieră rămâne interzisă pe sectorul dintre Obârșia Lotrului și Curpăt.

Drumarii le-au cerut conducătorilor auto să respecte semnalizarea și restricțiile instituite și să nu încerce să intre pe porțiunea de drum închisă.

Închiderea tronsonului are caracter preventiv, fiind determinată de riscul ridicat de blocare a vehiculelor în zăpadă.

Probleme cauzate de ninsori au fost semnalate și în alte zone montane ale României.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că circulația se desfășoară în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din centrul țării. Potrivit instituției, luni ningea în nordul județului Harghita și în zonele înalte din județele Covasna și Sibiu.

Drumarii au intervenit cu utilaje pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil și au împrăștiat materiale antiderapante pe sectoarele afectate.

Pentru gestionarea condițiilor meteorologice de iarnă, DRDP Brașov a anunțat că dispune de 180 de utilaje echipate cu lame și răspânditoare de sare. Instituția are în stoc și peste 21.000 de tone de materiale antiderapante, care pot fi utilizate pentru menținerea circulației pe drumurile administrate.

„Acţionăm în toate zonele afectate de ninsori cu utilajele de deszăpezire şi materiale antiderapante. Suntem pregătiţi să intervenim cu 180 de utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de sare şi avem în stoc peste 21 de mii de tone de materiale antiderapante. Nu plecaţi la drum dacă nu sunteţi pregătiţi să circulaţi în condiţii de iarnă!”, este avertismentul drumarilor braşoveni.

DRDP Brașov le-a recomandat șoferilor să nu pornească la drum fără să fie pregătiți pentru condițiile de iarnă, în contextul ninsorilor semnalate în mai multe zone montane.