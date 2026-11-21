Traficul feroviar este suspendat sâmbătă seară între stațiile Cornet și Lotru, din județul Vâlcea, după ce un tren de călători a lovit mortal un bărbat aflat în zona căii ferate, anunță CFR SA. La bordul garniturii se aflau 16 pasageri, iar trenul a rămas oprit la locul accidentului până la finalizarea procedurilor necesare.

Incidentul s-a produs pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova, la kilometrul feroviar 330+800, între stațiile CF Cornet și CF Lotru. Trenul implicat este Regio 2070, operat de CFR Călători.

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că garnitura a surprins și accidentat o persoană de sex masculin care se afla în zona infrastructurii feroviare. După producerea incidentului, autoritățile au fost sesizate pentru a începe cercetările și pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Poliției pentru News.ro, bărbatul lovit de tren a fost declarat decedat. Deocamdată, informațiile comunicate public nu precizează identitatea victimei și nici circumstanțele în care aceasta a ajuns în zona căii ferate.

CFR SA a precizat că incidentul a fost comunicat Poliției din Râmnicu Vâlcea, care urmează să efectueze verificările necesare. Cercetările vor trebui să clarifice modul în care s-a produs accidentul.

Trenul Regio 2070 a rămas oprit la locul evenimentului, în așteptarea încheierii procedurilor specifice. Compania feroviară a transmis că reluarea circulației va fi posibilă numai după finalizarea acestora și după îndeplinirea condițiilor necesare pentru desfășurarea traficului în siguranță.

La momentul producerii accidentului, în tren se aflau 16 călători. Informațiile furnizate de CFR SA nu menționează că vreunul dintre pasageri ar fi fost rănit.

Suspendarea circulației pe segmentul dintre Cornet și Lotru intervine în urma intervenției autorităților și a procedurilor care trebuie desfășurate la locul accidentului. Până la încheierea verificărilor și confirmarea condițiilor de siguranță, trenul rămâne oprit, iar traficul feroviar pe respectivul sector nu poate fi reluat.