HAI România! România, în pericol să ajungă într-o „zonă gri”. Ce înseamnă scenariul descris de Ștefan Popescu







România riscă să ajungă într-o „zonă gri” între marile centre de putere, consideră Ștefan Popescu, analist de politică externă și doctor în istoria relațiilor internaționale la Sorbona. Invitat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Mirel Curea, acesta a spus că un asemenea scenariu nu ar presupune neapărat ieșirea formală din NATO sau Uniunea Europeană, ci diminuarea conținutului real al apartenenței la aceste structuri.

Întrebat care ar fi cel mai negru scenariu pentru România, Ștefan Popescu a indicat posibilitatea ca țara să își piardă treptat poziția în sistemul occidental.

„Să se creeze condițiile ieșirii noastre din... sistemul occidental și intrarea într-un fel de zonă gri. Acesta cred că este cel mai negru scenariu”, a declarat acesta.

Ștefan Popescu a explicat că nu se referă la o retragere formală din NATO sau din Uniunea Europeană.

„Asta nu va însemna, să știți, ieșirea din NATO și din Uniunea Europeană. Nu. Le golești de conținut. Asta este marea problemă”, a spus analistul.

Analistul a legat acest risc de schimbările produse în politica externă americană și de capacitatea Statelor Unite de a-și proiecta puterea în mai multe regiuni simultan.

„America în primul rând nu mai poate să-și mai proiecteze puterea și să asigure securitatea întregului continent european. De asta se întâmplă, de asta suntem în criză. Cu toții suntem în criză”, a declarat Ștefan Popescu.

Potrivit acestuia, Washingtonul încearcă să gestioneze simultan relațiile cu Rusia și China.

„America are nevoie, pentru că ea nu-și mai poate impune forța și obiectivele peste tot în lume, să ajungă la un fel de... rivalitate gestionată, să-i spunem, și cu rușii și cu chinezii”, a afirmat acesta.

Ștefan Popescu a spus că, din ceea ce observă, Statele Unite acordă niveluri diferite de importanță strategică zonelor din Europa.

„Ei operează ceea ce observ, pentru că nu se prea comunică, observ o ierarhizare a zonelor din Europa”, a declarat acesta.

Analistul a menționat Groenlanda, spațiul nordic, Polonia, Portugalia și Grecia printre zonele asupra cărora Washingtonul și-ar concentra atenția.

„Grecia asigură proiecția spre Israel și spre Mediterana de Est, chiar un control, am putea să spunem”, a afirmat Popescu. El a pus în acest context și diminuarea, în evaluarea sa, a interesului american pentru Ucraina. „Faptul că ucrainienii nu mai sunt ajutați, deci America nu mai manifestă același interes pentru Ucraina”, a spus acesta.

Ștefan Popescu a susținut că Statele Unite au intrat într-o etapă de negociere cu Federația Rusă și că discuțiile ar putea depăși dosarul ucrainean.

„America nu mai este în postura în care să-și asume un proiect la fel de ambițios așa cum se întâmpla în trecut și a intrat tocmai de aceasta, a intrat într-o fază de negociere cu Federația Rusă”, a afirmat acesta.

Popescu a spus că asemenea negocieri pot ajunge să privească și arhitectura de securitate europeană.

„Și această negociere va însemna nu numai Ucraina, ci așa cum a ieșit în presa internațională și arhitectura de securitate europeană”, a declarat analistul. Acesta a adăugat însă că nu afirmă că scenariul privind România se va produce, ci că anumite evoluții îi ridică semne de întrebare. „Eu nu vreau să spun că se întâmplă asta, dar îmi pun anumite întrebări”, a spus Ștefan Popescu.