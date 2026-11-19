Statele Unite analizează posibilitatea de a oferi Ucrainei garanții de securitate similare celor din cadrul Alianței Nord-Atlantice, însă această mutare strategică depinde strict de avantajele pe care le-ar aduce Washingtonului. Anunțul a fost făcut joi de emisarul special american Jared Kushner, care a precizat totodată că Moscova a agreat deja principiul unei astfel de formule, conform AFP.

Prezent la reuniunea Coaliției de Voință desfășurată la Berlin, eveniment la care a luat parte și președintele României, Nicușor Dan, oficialul american a subliniat greutatea unei asemenea decizii pentru politica externă a administrației de la Casa Albă.

„Din perspectiva Statelor Unite, acordarea unei garanţii de securitate similare celei prevăzute la articolul 5 (din Tratatul Atlanticului de Nord, n.r.) este o decizie cu adevărat, cu adevărat importantă”, a declarat Kushner în cadrul unei conferinţe de presă.

Totodată, ginerele liderului de la Casa Albă a ținut să nuanțeze poziția președintelui Donald Trump față de acest scenariu, arătând că orice angajament american va fi filtrat prin prisma beneficiilor naționale directe.

„Cred că preşedintele Trump este deschis la această idee, dar este de la sine înţeles că aceasta trebuie să servească intereselor Statelor Unite”, a adăugat ginerele preşedintelui american.

În paralel cu declarațiile oficialului american, gazda reuniunii de la Berlin, cancelarul german Friedrich Merz, a oferit indicii importante privind calendarul următoarelor runde diplomatice. În timpul unui discurs susținut în capitala Germaniei, liderul de la Berlin a sugerat că un format de negociere extins, care să reunească la aceeași masă Ucraina, Rusia, Statele Unite și statele europene, ar putea „avea loc foarte curând”.

Detaliile logistice ale acestor viitoare tratative par să fie deja în lucru. În cadrul unei conferințe de presă la care au participat șase lideri, Friedrich Merz a explicat că diplomațiile implicate caută în prezent locații „neutre” pentru desfășurarea discuțiilor, indicând Emiratele Arabe Unite drept o variantă viabilă. Cancelarul german s-a arătat optimist, precizând că nu se așteaptă ca stabilirea locului de întâlnire să reprezinte un obstacol dificil.

În încheiere, liderul german a punctat necesitatea implicării directe a Kremlinului în acest nou format diplomatic, conform înțelegerilor prealabile cu partea americană.

Cancelarul a adăugat: „Sperăm că şi Rusia este dispusă să participe la aceste discuţii, aşa cum s-a convenit cu Statele Unite.”