Președintele României, Nicușor Dan, a declarat joi că autoritățile de la București au în vedere acordarea unui sprijin suplimentar pentru finanțarea și înarmarea Ucrainei pe parcursul anului 2027. Șeful statului a oferit clarificări cu privire la nivelul acestor fonduri, menționând că valoarea lor este considerabil mai redusă în comparație cu eforturile financiare depuse de alte state partenere.

Întrebat de jurnaliști dacă România va aloca fonduri adiționale pentru susținerea financiară și militară a țării vecine în 2027 și care ar fi valoarea exactă a acestora, președintele Nicușor Dan a confirmat existența acestui plan la nivel guvernamental și prezidențial, lăsând însă deschisă discuția privind desecretizarea sau comunicarea publică a cifrelor exacte.

”Există această intenţie. Sumele, poate că o să facem odată o evaluare cu privire la oportunitatea comunicării publice a sumelor exacte. Sumele sunt mult mai mici decât contribuţia altor state care ajută Ucraina”, a precizat președintele Nicușor Dan.

Dincolo de componenta financiară și de înzestrare militară, șeful statului a subliniat că aportul major al României în gestionarea crizei regionale constă în facilitățile logistice puse la dispoziția partenerilor ucraineni. Un element central al acestei cooperări îl reprezintă menținerea rutelor de transport pentru exporturile agricole.

”Facem eforturi pentru a asigura tranzitul cerealelor prin România, sunt multe lucruri de tipul acesta cu care încercăm să ajutăm”, a menționat președintele României.

”Poziţia noastră, comună cu multor state, a fost că e nevoie ca Europa să fie la masa negocierilor, pentru că războiul din Ucraina este legat de securitatea Europei. E nevoie ca, în această discuţie, Europa să fie unită şi, deci, pentru asta e nevoie ca să existe grupuri de lucru care să reunească, să pună împreună aşteptările tuturor ţărilor europene, în special ale celor care sunt mai aproape de linia frontului. Şi poziţia noastră a fost, de asemenea, că rezultatul acestui proces de pace, nu trebuie să fie o Ucraină mai slăbită, pentru că asta e o invitaţie ca Rusia peste câţiva ani să facă acelaşi lucru”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, după participarea, la Berlin, la reuniunea Coaliţiei de Voinţă.