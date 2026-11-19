România riscă să ajungă în fața Curții de Justiție a UE. Comisia Europeană a transmis un aviz motivat României, Franței și Spaniei, după ce cele trei țări nu au transpus integral în legislația națională o directivă privind piețele financiare. Statele vizate trebuie să remedieze situația în termen de două luni, în caz contrar Comisia putând sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE).

Procedura împotriva României, înregistrată cu numărul INFR(2025)0359, a început în luna martie, când autoritățile de la București au primit o scrisoare de punere în întârziere. Aceeași măsură a fost aplicată Franței și Spaniei. Întrucât transpunerea integrală a directivei nu a fost notificată, executivul european a trecut la următoarea etapă a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Potrivit comunicatului publicat de Reprezentanța Comisiei Europene în România, problema vizează Directiva (UE) 2024/790, care modifică legislația europeană referitoare la piețele instrumentelor financiare. Actul normativ actualizează Directiva 2014/65/UE, cunoscută drept MiFID II, pentru a o corela cu Regulamentul (UE) nr. 600/2014 privind piețele instrumentelor financiare, denumit MiFIR.

Statele membre aveau obligația să introducă prevederile directivei în legislațiile naționale până la 29 septembrie 2025. România, Franța și Spania nu au comunicat toate măsurile necesare pentru transpunerea acesteia.

„Comisia Europeană a decis să trimită un aviz motivat Spaniei (INFR(2025)0320), Franței (INFR(2025)0327) și României (INFR(2025)0359) pentru netranspunerea integrală a Directivei (UE) 2024/790”, se arată în comunicatul executivului european.

Printre prevederile directivei se numără obligația statelor membre de a stabili sancțiuni pentru încălcarea anumitor reguli noi introduse prin regulamentul MiFIR. Acestea privesc inclusiv funcționarea sistemelor centralizate de raportare a informațiilor de pe piețele financiare.

Legislația europeană urmărește să faciliteze accesul investitorilor și al intermediarilor financiari la date despre tranzacțiile cu acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare.

În acest scop sunt prevăzute sisteme centralizate de raportare, cunoscute sub denumirea de consolidated tapes. Acestea vor reuni într-un singur flux informații despre prețurile și volumele tranzacțiilor efectuate pe sute de piețe și platforme din Uniunea Europeană. Datele vor putea fi consultate în condiții de acces egal, oferind utilizatorilor posibilitatea de a compara informațiile provenite din diferite locuri de tranzacționare.

Comisia Europeană a explicat că mecanismele respective vor permite accesul la informații aproape în timp real despre formarea prețurilor.

„Prin furnizarea de informații aproape în timp real cu privire la condițiile de stabilire a prețurilor în toate locurile de tranzacționare din UE, sistemele centralizate de raportare le permit utilizatorilor, cum ar fi investitorii și brokerii, să ia decizii în cunoștință de cauză”, explică executivul comunitar.

Prin centralizarea acestor date, utilizatorii vor putea analiza mai ușor condițiile existente pe diferitele piețe financiare europene, fără să consulte separat informațiile fiecărei platforme.

Executivul comunitar consideră că introducerea integrală a prevederilor în legislațiile naționale este necesară pentru lansarea și funcționarea sistemelor centralizate de raportare. De asemenea, aplicarea acelorași reguli în statele membre este importantă pentru respectarea cadrului european privind piețele instrumentelor financiare.

„Punerea în aplicare deplină a legislației este esențială pentru a asigura lansarea cu succes a sistemelor centralizate de raportare și aplicarea fără probleme a cadrului MiFIR”, subliniază instituția.

În lipsa transpunerii complete a directivei, aplicarea prevederilor europene poate întâmpina dificultăți în statele care nu și-au îndeplinit obligațiile.

România, Franța și Spania trebuie să răspundă Comisiei Europene în următoarele două luni, să finalizeze transpunerea directivei și să comunice măsurile adoptate.

Dacă răspunsurile autorităților nu sunt considerate satisfăcătoare, executivul european poate continua procedura prin sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

„Aceste state membre au la dispoziție două luni pentru a răspunde, pentru a finaliza transpunerea și pentru a notifica măsurile luate Comisiei. Dacă nu primește un răspuns satisfăcător, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la acest caz”, precizează executivul comunitar.

Avizul motivat este etapa care precedă o eventuală trimitere a unui stat membru în fața instanței europene. Sesizarea CJUE nu este automată, decizia urmând să fie luată de Comisie în funcție de măsurile adoptate și comunicate de autoritățile celor trei țări.