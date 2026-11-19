Președintele Nicușor Dan a oferit joi seară noi detalii despre discuțiile internaționale privind războiul din Ucraina, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Berlin. Șeful statului a analizat atât intențiile Moscovei, cât și intervențiile reprezentanților americani în cadrul reuniunii Coaliției de Voință, conform news.ro.

Vorbind despre perspectivele unei înțelegeri în estul Europei, președintele României a arătat că opiniile din spațiul diplomatic sunt împărțite în ceea ce privește disponibilitatea Moscovei de a opri conflictul. Nicușor Dan s-a declarat sceptic cu privire la o schimbare reală de atitudine din partea Kremlinului.

„Discuția de azi nu a fost un eveniment extraordinar în parcursul fiecăreia dintre părțile implicate, a fost o etapă într-un proces. Statele Unite îşi doresc pacea în Ucraina, există discuţii şi cu partea rusă, şi cu partea ucraineană. Există părţi care sunt mai optimiste şi altele care sunt mai pesimiste că Rusia cu adevărat vrea pacea. Eu sunt dintre cele mai pesimiste în acest moment”, a afirmat Nicușor Dan, într-o conferinţă de presă susţinută la Berlin.

În intervenția sa, Nicușor Dan a explicat rolul pe care l-au avut oficialul american Jared Kushner și președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul discuțiilor desfășurate joi. Potrivit președintelui României, cei doi au oferit o sinteză a demersurilor și a rundei de negocieri la zi.

„Domnul Kushner a făcut un rezumat a ceea ce s-a întâmplat până la discuţia de azi, domnul preşedinte Trump, în intervenţia la telefon, a rezumat discuţia de azi”, a precizat Nicușor Dan.

Totodată, șeful statului a menționat că liderul de la Casa Albă a subliniat impactul negativ al conflictului și necesitatea accelerării eforturilor diplomatice. Nicușor Dan a arătat că Donald Trump i-a transmis că „războiul este ceva rău pentru că aduce multă suferinţă şi aduce pierderi economice semnificative” și că demersurile pentru pace trebuie intensificate.

Din perspectiva României, președintele Nicușor Dan a evidențiat semnificația politică a implicării americane în formatul discuțiilor. Acesta a apreciat că prezența și mesajul venit din partea Statelor Unite reprezintă un semnal de susținere pentru partenerii implicați în Coaliția de Voință.

„Ce e important pentru noi, că prin prezenţa celor doi negociatori, şi prin mesajul pe care preşedintele Trump l-a transmis, a fost un gest de solidaritate cu această Coaliţie de Voinţă”, a adăugat Nicușor Dan.