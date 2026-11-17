Autoritățile de la Paris resping categoric afirmațiile venite dinspre Kremlin privind implicarea trupelor franceze în ostilitățile din estul Europei. Ministrul francez delegat al Apărării, Alice Rufo, a catalogat drept ”absurdă” declarația omologului său rus de la Externe, Serghei Lavrov, care a susținut că soldații francezi aflați pe teritoriul ucrainean iau parte în mod direct la conflictul armat, transmite AFP.

Reacția Parisului vine după ce postul de radio RFI a dezvăluit luni prezența unor militari francezi în Ucraina, implicați în activități de instruire și mentenanță. Chestionată pe marginea acestui subiect, Alice Rufo a ținut să clarifice mandatul acestora și a subliniat ”lipsa oricărei intenţii de a lupta, contrar a ceea ce a spus, de altfel, ministrul rus de Externe (Serghei Lavrov) în această (marţi) dimineaţa, vorbind despre o participare directă la război, ceea ce este absurd”.

Cu doar câteva ore înainte de această precizare, șeful diplomației ruse lansase acuzații directe la adresa Franței. Aflat la Manila, în Filipine, unde participă la un summit al Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN), Serghei Lavrov a declarat în cadrul unei conferințe de presă că ”nu este vorba despre o susţinere a Ucrainei, ci despre o participare directă la război”.

Informațiile apărute inițial în presă și confirmate ulterior la nivel oficial arată că în Ucraina activează echipe restrânse de specialiști militari din Franța. Scopul acestora este exclusiv unul tehnic și educațional, vizând pregătirea soldaților ucraineni și asigurarea mentenanței pentru echipamentele militare livrate de Paris în cadrul efortului european de sprijinire a Kievului.

Explicând cadrul legal și operațional al acestor detașări, precum și motivul pentru care nu a fost necesară o procedură specială de informare a Legislativului de la Paris, Alice Rufo a oferit detalii despre modul de organizare din teren. ”Efectiv, în Ucraina există o structură de coordonare care cooperează strâns cu Misiunea apărării (reprezenţa militară franceză oficială), care permite să se desfăşoare formări ţintite, în mod punctual, şi mentenanţa sau întreţinerea unor echipamente”, a declarat oficialul francez.

Pentru a demonta narativul Moscovei, reprezentanta Ministerului Apărării a insistat asupra dimensiunii reduse a acestui contingent și asupra faptului că militarii nu sunt expuși operațiunilor de luptă. Dincolo de ”lipsa oricărei intenţii de a lupta”, ministrul a atras atenția că ”volumul personalului angajat este foarte limitat”.

Totodată, Alice Rufo a pus accent pe ”caracterul extrem de punctual” al acestor activități de sprijin logistic și instruire, precizând că ele se derulează ”la mare distanţă de linia frontului”.

În aceste condiții, autoritățile franceze consideră că prezența specialiștilor în Ucraina nu intră sub incidența normelor constituționale privind intrarea țării într-un conflict armat. Ministrul delegat a concluzionat că ”nu este vorba despre o intervenţie militară armată în cadrul unui război şi despre o participare directă la conflict în sensul Articolului 35 al Constituţiei”, prevedere legală care stabilește regulile privind controlul parlamentar asupra operațiunilor militare desfășurate de armata franceză în afara granițelor.