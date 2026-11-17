Republica Moldova este gata să participe la operațiunile de deminare din Ucraina după încheierea războiului. Chișinăul și-a reafirmat disponibilitatea de a sprijini aceste acțiuni, iar în prezent contribuie deja la pregătirea specialiștilor ucraineni. Angajamentul a fost reconfirmat de vicepremierul Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, la o conferință internațională desfășurată la Bruxelles.

În cadrul reuniunii organizate de Uniunea Europeană și Ucraina, în parteneriat cu Belgia, Mihai Popșoi a cerut continuarea sprijinului internațional pentru țara vecină. El a pledat și pentru o coordonare mai bună a eforturilor de înlăturare a minelor și munițiilor neexplodate.

Ministrul a avertizat că explozibilii rămași pe teritoriul ucrainean pun în pericol viața civililor. Riscurile nu vor dispărea odată cu încheierea conflictului. Minele și resturile de muniție pot continua să amenințe comunitățile locale mult timp după încetarea luptelor.

Popșoi a subliniat că efectele agresiunii ruse nu se opresc la granițele Ucrainei. Totodată, a amintit că Republica Moldova contribuie deja la acest efort prin facilitarea instruirii specialiștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare.

La finalul conferinței, Republica Moldova s-a alăturat declarației comune a participanților. Documentul prevede intensificarea cooperării internaționale pentru curățarea zonelor contaminate, accelerarea reconstrucției și sporirea siguranței populației.

Sprijinul acordat Ucrainei se reflectă și în proiectele de infrastructură discutate de Chișinău și Kiev. Cele două state urmăresc să dezvolte legăturile rutiere și feroviare, inclusiv pentru a facilita transportul mărfurilor și al materialelor necesare viitoarei reconstrucții a Ucrainei.

Unul dintre proiectele importante este construirea unui pod rutier peste Nistru, între localitățile Cosăuți și Iampol. În februarie 2026, Republica Moldova și Ucraina au semnat un protocol care creează cadrul legal pentru deschiderea unui nou punct de trecere a frontierei, cu statut internațional. Podul ar urma să faciliteze circulația locuitorilor și a transportatorilor.

Noua conexiune ar lega nordul Republicii Moldova de regiunea Vinița din Ucraina. Proiectul este considerat important și pentru dezvoltarea rutelor comerciale dintre cele două state.

Războiul declanșat de Rusia în februarie 2022 a lăsat în urmă suprafețe întinse contaminate cu mine și muniții neexplodate. Pericolul este prezent nu doar în fostele zone de luptă, ci și în apropierea localităților, pe terenuri agricole și în alte spații folosite de civili.

Potrivit Centrului Național de Acțiune împotriva Minelor din Ucraina, aproximativ 30% din teritoriul țării este contaminat cu mine și muniții neexplodate. Instituția estimează că peste 139.000 de kilometri pătrați de teren și aproximativ 14.000 de kilometri pătrați de suprafețe acvatice trebuie verificate de echipele de deminare. Alte estimări internaționale indică faptul că aproximativ 133.300 de kilometri pătrați, adică 21,5% din teritoriul Ucrainei, necesită verificări și eventuale operațiuni de curățare.

Deminarea este un proces de durată. Specialiștii avertizează că unele zone vor rămâne periculoase chiar și după încheierea ostilităților. Înlăturarea explozibililor este esențială pentru revenirea oamenilor la casele lor, reluarea activităților agricole și reconstrucția comunităților afectate.