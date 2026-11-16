Ucraina a atacat podul strategic de la Kerci. Traficul a fost întrerupt

Ucraina a atacat luni, 16 noiembrie 2026, podul care leagă Rusia de peninsula Crimeea peste strâmtoarea Kerci, iar autoritățile instalate de Moscova au restricționat circulația pe această infrastructură strategică până în jurul prânzului, potrivit Reuters. Informația a fost anunțată de Serghei Aksionov, guvernatorul numit de Rusia în Crimeea, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Atacul a provocat noi perturbări pe una dintre cele mai importante legături de transport dintre teritoriul rus și peninsula ucraineană ocupată de Moscova în 2014.

Deocamdată, autoritățile ruse nu au prezentat detalii despre eventualele pagube produse podului, iar amploarea efectelor atacului nu a putut fi stabilită independent.

Potrivit informațiilor comunicate de Serghei Aksionov, circulația rutieră pe podul Crimeei a fost restricționată în urma atacului ucrainean. Oficialul rus a precizat că măsura urma să rămână în vigoare aproximativ până la mijlocul zilei de luni.

Primele informații despre blocarea traficului apăruseră încă din seara precedentă. Ulterior, administrația instalată de Rusia în Crimeea a confirmat că restricțiile au fost impuse în urma unui atac asupra podului.

Locuitorii din zonă au relatat că au auzit aproximativ zece explozii în apropierea infrastructurii. Aceste relatări nu oferă însă, prin ele însele, o confirmare a unor avarii și nici nu permit stabilirea țintelor exacte ale loviturilor.

Pentru gestionarea situației, autoritățile locale au anunțat înființarea unui centru de intervenție în situații de urgență în orașul Kerci.

Podul peste strâmtoarea Kerci reprezintă o infrastructură strategică pentru Rusia, asigurând legătura rutieră și feroviară dintre regiunea Krasnodar și peninsula Crimeea.

Construcția, cunoscută și sub numele de Podul Crimeei, are aproximativ 19 kilometri și este considerată cel mai lung pod din Europa. Componenta rutieră a fost inaugurată în 2018, iar legătura feroviară a devenit operațională în 2019.

Importanța sa depășește transportul civil. Podul este folosit și pentru deplasarea personalului, echipamentelor și proviziilor către Crimeea și zonele ocupate de Rusia din sudul Ucrainei. Din acest motiv, infrastructura a devenit o țintă importantă în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Infrastructura de la Kerci a mai fost atacată de mai multe ori după declanșarea invaziei ruse la scară largă, în februarie 2022.

În octombrie 2022, o explozie produsă pe pod a provocat moartea a patru persoane și a redus timp de mai multe luni capacitatea de transport a infrastructurii. Incidentul a afectat atât circulația rutieră, cât și legătura feroviară.

În iulie 2023, podul a fost din nou avariat în urma unui atac cu drone maritime revendicat de serviciile ucrainene. Evenimentul a determinat noi restricții de circulație și lucrări de reparații.

Atacurile asupra acestei infrastructuri fac parte din eforturile Ucrainei de a afecta liniile logistice utilizate de armata rusă în teritoriile ocupate.

Deși administrația rusă a confirmat atacul și întreruperea traficului, nu au fost prezentate informații oficiale detaliate despre starea structurii podului, eventualele avarii sau necesitatea unor reparații.

De asemenea, nu există, la momentul publicării, o evaluare independentă a pagubelor și nici o confirmare detaliată din partea autorităților ucrainene privind operațiunea.

Reluarea circulației și eventualele restricții suplimentare vor depinde de evaluarea situației de către autoritățile care controlează infrastructura.

Atacul din 16 noiembrie readuce în atenție vulnerabilitatea uneia dintre cele mai importante rute de transport ale Rusiei către Crimeea, într-un moment în care infrastructura de transport continuă să fie vizată în războiul din Ucraina.