Imagini cu presupuse drone care ar fi survolat municipiul Chișinău au fost distribuite duminică seara pe rețelele sociale, provocând îngrijorare în rândul populației. În urma informațiilor apărute în mediul online, Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova a venit cu precizări și a explicat că obiectele zburătoare observate erau, în realitate, trei avioane de mici dimensiuni.

Potrivit instituției, aeronavele au fost observate în seara zilei de 15 noiembrie și erau de tip SR-20. Acestea veneau din orașul Brno, Cehia, și se deplasau către Chișinău. Prin urmare, imaginile distribuite online nu surprindeau drone, așa cum se speculase în postările apărute pe rețelele sociale.

AAC a explicat că, pe parcursul zborului, cele trei aeronave au întâmpinat probleme la recepționarea semnalului GPS în zona de așteptare. Dificultățile tehnice au afectat determinarea poziției acestora, motiv pentru care a fost necesară intervenția serviciilor de trafic aerian.

Potrivit autorității, controlorii de trafic au ghidat avioanele pentru efectuarea procedurilor de apropiere și aterizare pe aeroportul din Chișinău. Instituția nu a indicat că incidentul ar fi avut legătură cu prezența unor drone sau cu o activitate neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Autoritatea Aeronautică Civilă a mai precizat că, în cursul aceleiași zile, o altă aeronavă de mici dimensiuni a desfășurat activități în spațiul aerian al țării. Aceasta efectua zboruri în scopul prestării unor servicii de cartografiere și aerofotografiere.

În contextul informațiilor distribuite online, AAC le recomandă cetățenilor să consulte comunicările instituțiilor oficiale înainte de a trage concluzii cu privire la situațiile observate în spațiul aerian.

Reprezentanții autorității au atras atenția și asupra riscurilor generate de răspândirea informațiilor neverificate, care pot alimenta temeri și pot provoca îngrijorări nejustificate în rândul populației.

Precizările au fost transmise după ce imaginile cu presupusele drone au circulat intens pe rețelele sociale, generând speculații privind o posibilă încălcare a spațiului aerian al Republicii Moldova.