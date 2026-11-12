Republica Moldova. Dronele care pătrund în spațiul aerian al Republicii Moldova pot traversa teritoriul țării în doar câteva minute. În unele cazuri, timpul disponibil pentru ca autoritățile să intervină este foarte scurt. Mai mult, există suspiciuni că anumite aparate, inclusiv drone de tip Gerbera, ar fi fost direcționate intenționat spre Republica Moldova pentru misiuni de supraveghere și colectare de informații.

Ministerul Apărării urmărește permanent situația și dispune de echipamente pentru detectarea și neutralizarea aparatelor fără pilot. Totuși, identificarea unei drone nu înseamnă automat că aceasta poate fi doborâtă. O eventuală intervenție depinde de mijloacele tehnice disponibile, de timpul de reacție și de riscurile pentru populație.

În lunile septembrie și octombrie, incursiunile dronelor în spațiul aerian național s-au intensificat. Unele aparate au traversat teritoriul Republicii Moldova în timp ce se îndreptau spre obiective de infrastructură critică din Ucraina, aflate în apropierea frontierei moldovenești.

Potrivit colonelului Andrei Corcimit, șeful Secției aviație și apărare antiaeriană din cadrul Statului Major al Apărării, vulnerabilitatea spațiului aerian este strâns legată de războiul din Ucraina și de apropierea unor obiective strategice ucrainene de granița Republicii Moldova.

„Din punctul de vedere al securității, spațiul aerian al Republicii Moldova este vulnerabil, deoarece la hotarul țării se desfășoară războiul declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, explică ofițerul într-un articol publicat în revista „Oastea Moldovei” a Ministerului Apărării.

Colonelul atrage atenția că incidentele aeriene au fost mai frecvente în estul țării. Unele incursiuni au fost semnalate inclusiv în regiunea transnistreană, teritoriu care nu se află sub controlul autorităților constituționale de la Chișinău.

Aparatele care ajung în spațiul aerian al Republicii Moldova pot fi lansate din mai multe zone. Printre acestea se numără Peninsula Crimeea, bazinul Mării Negre, teritoriile ocupate de Federația Rusă în estul Ucrainei și chiar teritoriul Rusiei.

Lansarea poate fi făcută de la sol sau de pe platforme aeriene, inclusiv de la bordul unor aeronave.

Unele drone au o autonomie de zbor de peste 2.000 de kilometri. Cu toate acestea, timpul în care traversează Republica Moldova poate fi foarte scurt. Potrivit colonelului Andrei Corcimit, zborul deasupra teritoriului național poate dura de la un minut până la 10–15 minute. După traversare, unele aparate își continuă deplasarea spre Ucraina.

Ofițerul a enumerat și câteva cauze posibile ale prăbușirii dronelor pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea pot rămâne fără combustibil, își pot schimba direcția din cauza sistemelor de război electronic folosite de forțele ucrainene sau pot fi avariate în urma intervenției apărării antiaeriene.

Autoritățile nu exclud că anumite drone ar putea ajunge intenționat în spațiul aerian moldovenesc. În acest context, colonelul menționează aparate dotate cu echipamente video, care pot fi utilizate pentru observarea terenului și colectarea de informații. Printre acestea se numără și dronele de tip Gerbera.

„Prezența echipamentelor de monitorizare poate indica faptul că unele drone au fost utilizate pentru misiuni de recunoaștere, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova”, precizează colonelul.

Examinarea resturilor aparatelor prăbușite le poate oferi specialiștilor informații importante. Componentele recuperate pot ajuta la identificarea tipului de dronă, a echipamentelor instalate la bord și a sistemelor de supraveghere. De asemenea, pot oferi indicii despre încărcătura transportată și proveniența probabilă a aparatului.

Stabilirea exactă a traseului și a circumstanțelor în care a avut loc zborul presupune însă verificări suplimentare. Investigațiile pot implica și Procuratura Generală.

Ministerul Apărării are două responsabilități principale în acest domeniu: supravegherea spațiului aerian și protejarea acestuia. Pentru identificarea aparatelor sunt folosite sisteme de radiolocație și alte echipamente tehnice, care permit urmărirea situației aeriene.

Pentru contracararea dronelor, autoritățile dispun de două categorii de mijloace. Prima include echipamentele non-cinetice, cum sunt sistemele de război electronic. Acestea pot bruia semnalele și pot perturba controlul aparatelor.

A doua categorie cuprinde mijloacele cinetice. Aici intră sistemele de apărare antiaeriană, inclusiv rachetele portabile, mitralierele și tunurile antiaeriene.

Totuși, utilizarea acestor mijloace nu este întotdeauna posibilă. Decizia de intervenție trebuie luată în funcție de mai mulți factori. Contează cât timp au la dispoziție autoritățile, cât de gravă este amenințarea și ce capacități tehnice pot fi folosite în acel moment.

O altă problemă ține de pericolele pe care le poate provoca o interceptare. Resturile dronei pot cădea în zone locuite. În plus, aparatul ar putea transporta o încărcătură explozivă. Și mijloacele folosite pentru doborârea acestuia pot genera riscuri la sol.

„Decizia de a interveni asupra unui aparat de zbor neautorizat în spațiul aerian al Republicii Moldova depinde de evaluarea pericolelor, timpul de reacție disponibil, capacitățile tehnice și riscurile interceptării, având ca prioritate protejarea vieții cetățenilor și a infrastructurii critice”, explică Andrei Corcimit.

Dacă este identificat un pericol iminent, autoritățile pot decide neutralizarea sau distrugerea aparatului. În funcție de echipamentele disponibile, poate fi luată în calcul și preluarea controlului asupra acestuia.

Colonelul afirmă că Armata Națională își modernizează și își consolidează capacitățile de apărare antiaeriană. Totuși, resursele limitate impun stabilirea unor priorități. În prezent, eforturile sunt concentrate în special asupra protejării obiectivelor strategice ale statului.

În același timp, dezvoltarea rapidă a tehnologiilor folosite la producerea dronelor obligă autoritățile să adapteze permanent sistemele de detectare și contracarare.

Protecția spațiului aerian este responsabilitatea principală a Ministerului Apărării. Gestionarea incidentelor cu drone presupune însă colaborarea mai multor instituții.

Printre acestea se numără Ministerul Afacerilor Interne, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Autoritatea Aeronautică Civilă. Sunt implicate și instituțiile care coordonează traficul aerian civil.

Un rol important îl au și autoritățile publice locale. Acestea pot contribui la informarea locuitorilor și la transmiterea recomandărilor de siguranță.

În cazul în care o dronă se prăbușește, la fața locului sunt trimiși specialiști pirotehniști și echipe specializate ale Armatei Naționale, inclusiv geniști. Aceștia examinează aparatul și verifică dacă există elemente explozive care trebuie neutralizate.