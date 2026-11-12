Politica

Noi resturi ale unei drone, descoperite în Republica Moldova, aproape de granița cu Ucraina

Noi resturi ale unei drone, descoperite în Republica Moldova, aproape de granița cu UcrainaSursa foto: Poliția Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Republica Molodva. Bucăți ale unui aparat de zbor au fost găsite joi, 12 noiembrie, într-o plantație de viță-de-vie din apropierea satului Antonești, raionul Ștefan Vodă. Un localnic a alertat poliția, iar la fața locului au fost trimise echipe specializate. Acestea urmează să stabilească ce fel de aparat este și cum a ajuns în zonă.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, obiectul va fi examinat de specialiștii Centrului tehnico-criminalistic și expertize judiciare. Verificările vor permite stabilirea naturii și provenienței acestuia.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre tipul aparatului sau despre împrejurările în care s-a prăbușit ori a ajuns în plantația de viță-de-vie.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Peste 100 de încălcări ale spațiului aerian, înregistrate de la începutul războiului

Descoperirea din raionul Ștefan Vodă are loc pe fondul numeroaselor incidente în care drone și rachete au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

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Din februarie 2022 și până în prezent, au fost raportate 106 asemenea incidente. Datele Ministerului Apărării, actualizate la 6 noiembrie 2026, arată că 69 dintre încălcări au avut loc doar în acest an.

Numărul incidentelor a crescut semnificativ în ultimele luni. Numai în octombrie au fost înregistrate 19 încălcări ale spațiului aerian. În șase cazuri, dronele au explodat la impactul cu solul.

Incidentele au fost semnalate în mai multe regiuni ale țării. Cele mai multe au avut loc în apropierea frontierei cu Ucraina. Printre aparatele implicate s-au numărat drone de tip Shahed și Gerbera.

Sursa foto: Poliția Republicii Moldova

Ce trebuie să facă oamenii dacă observă o dronă

Autoritățile le recomandă cetățenilor să fie prudenți și să nu se apropie de dronele suspecte sau de resturile acestora. Orice obiect care ar putea proveni de la un aparat de zbor trebuie tratat cu maximă precauție.

Dacă observă o dronă în aer sau aud un zgomot neobișnuit, oamenii trebuie să se îndepărteze de zona expusă și să caute un loc sigur. Un subsol sau un alt spațiu protejat poate oferi adăpost până la trecerea pericolului.

În cazul în care găsesc o dronă prăbușită sau componente ale acesteia, cetățenii trebuie să anunțe imediat Serviciul 112. Este important să nu atingă obiectul și să nu încerce să îl mute.

De asemenea, oamenii sunt îndemnați să nu fotografieze sau să filmeze obiectele suspecte de la mică distanță. Ei trebuie să păstreze distanța și să respecte indicațiile echipelor specializate care intervin la fața locului.

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