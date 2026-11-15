Autoritățile române au intrat în alertă și au emis o avertizare oficială pentru transportul maritim din Marea Neagră. Direcția Hidrografică Maritimă a transmis, duminică, un aviz adresat navigatorilor, prin care le cere comandanților de nave să evite perimetrul din largul Deltei Dunării, acolo unde trei ambarcațiuni au fost lovite într-un interval de numai câteva ore. Deși pericolul este unul semnalat oficial, tranzitul navelor nu a fost blocat.

Situația din apropierea apelor teritoriale ale României rămâne tensionată, iar autoritățile încearcă să prevină noi incidente pe mare. Ministrul Apărării Naționale, Ștefan Radu Oprea, a oferit detalii despre măsurile luate în cursul zilei de duminică și despre zona vizată de restricțiile de recomandare.

"Direcţia Hidrografică Maritimă a emis astăzi avizul radio pentru navigatori nr. 172/2026. Prin acesta se recomandă comandanţilor navelor comerciale să îşi planifice rutele astfel încât să evite zona delimitată în aviz, care este în perimetrul vaselor lovite aseară de drone", anunţă, duminică seară, ministrul Apărării, Ştefan Radu Oprea.

Oficialul român a subliniat faptul că măsura are scopul de a proteja echipajele și ambarcațiunile care tranzitează Marea Neagră, având în vedere prezența unor amenințări venite dinspre nord. Totuși, navele își pot continua drumul, decizia de ocolire fiind la latitudinea comandanților.

"Navigaţia în zonă rămâne permisă. Evaluările noastre arată că prezenţa unor obiecte aeriene şi de suprafaţă venite dinspre nord face ca riscul pentru navigaţie să fie ridicat într-un perimetru din largul Deltei Dunării", a declarat ministrul Apărării.

Ștefan Radu Oprea a mai arătat că Ministerul Apărării Naționale acționează constant pentru a diminua efectele colaterale pe care conflictul din vecinătatea apelor teritoriale românești le are asupra traficului naval comercial și asupra integrității marinarilor.

Documentul oficial transmis către navigatori include și coordonatele geografice precise care încadrează perimetrul considerat nesigur. Potrivit avizului, "începând cu data de 15.11.2026 până la un nou aviz, următorul raion este declarat periculos pentru navigaţie din cauza prezenţei în zonă a unor obiecte plutitoare dinspre nord".

Această mobilizare vine la scurt timp după un val de incidente grave petrecute în proximitatea gurilor Dunării. Trei nave comerciale au fost ținta unor atacuri cu drone la distanță de doar câteva ore una de cealaltă. Impactul a provocat incendii la bordul tuturor celor trei vapoare și a generat pagube materiale importante, însă, din fericire, nu s-au înregistrat victime în rândul echipajelor.