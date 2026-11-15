Sport

Robert Lewandowski, fără milă după eșecul României cu Polonia: „Noi am creat haosul pe teren”

Robert Lewandowski, fără milă după eșecul României cu Polonia: „Noi am creat haosul pe teren”sursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Golgheterul Poloniei, Robert Lewandowski, a oferit o primă reacție după înfrângerea suferită de echipa sa națională în fața României, scor 1-2, pe Arena Națională. Ajuns la 38 de ani, atacantul care altădată era coșmarul tricolorilor a avut o prestație ștearsă la București, fiind înlocuit în minutul 70 de selecționerul Jan Urban.

Robert Lewandowski, fără milă după eșecul României cu Polonia: „Noi am creat haosul pe teren”

Întrebat despre decizia de a fi scos de pe teren, atacantul polonez a precizat că schimbarea lui a fost planificată, fiind vorba despre introducerea unor jucători tineri care au nevoie de integrare. De asemenea, el a analizat momentele tactice care au dus la ratarea victoriei după un start bun de meci, conform gsp.ro.

„În prima repriză, am avut jocul sub control. În a doua repriză, am creat singuri haos, am făcut greșeli care au dus la nemarcarea adversarilor. Am pierdut prea ușor, dacă ne uităm la golurile pe care le-am primit.

Astăzi, ne-a lipsit lovitura finală. Am făcut greșeli de poziționare și nu ne-am asigurat mereu spatele. E greu de spus ce cauzează asta. În reprizele secunde ale meciurilor recente, a existat uneori o lipsă de calm, de a pune mingea jos, de a câștiga teren, de a ne apropia de careul advers.”

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sursa: Facebook

Strategia tricolorilor care i-a luat prin surprindere pe oaspeți

Căpitanul polonez a recunoscut că tactica adoptată de echipa națională a României a pus o presiune constantă pe defensiva oaspeților, obligându-i să cedeze teren.

România ne-a împins în propria jumătate cu multe mingi lungi. Repet. Am pierdut prea ușor, dacă ne uităm la golurile primite. Puteam câștiga sau cel puțin puteam pleca de la București cu o remiză.

Programul decisiv din Liga Națiunilor

Campania din Liga Națiunilor se apropie de final, iar meciurile din ultima etapă a grupelor sunt programate marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45 a României. În timp ce Polonia va primi replica Suediei pe teren propriu, România se va deplasa la Zenica pentru duelul cu Bosnia-Herțegovina.

În contextul luptei pentru menținerea în Liga B, calculele sunt clare: tricolorii își pot asigura salvarea dacă obțin victoria în fața bosniacilor, iar Polonia nu reușește să se impună în partida cu Suedia.

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