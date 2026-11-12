Robert Lewandowski rămâne principalul nume din lotul naționalei Poloniei pentru acțiunea din luna noiembrie, în care echipa pregătită de Jan Urban va întâlni România la București, notează FRF.ro.

Atacantul în vârstă de 38 de ani se află în continuare în prim-planul reprezentativei, care vine în țara noastră cu șapte modificări față de lotul convocat pentru acțiunea din septembrie-octombrie a Ligii Națiunilor, când polonezii au jucat și împotriva tricolorilor la Varșovia.

Cele mai multe schimbări se regăsesc la mijlocul terenului, unde selecționerul a introdus patru nume noi.

Este vorba despre Poreba, de la Elversberg, din Germania, Mazurek, legitimat la RB Salzburg, Kubiak, de la Slavia Praga, și Regula, jucătorul lui Zaglebie Lubin.

Dintre aceștia, doar Regula a mai evoluat pentru prima reprezentativă, având două apariții. Ceilalți trei ar putea debuta în tricoul naționalei Poloniei.

La nivelul portarilor, doi jucători din campionatul intern, Dragowski, de la Widzew Lodz, și Abramowicz, de la Jagiellonia, i-au înlocuit pe stranierii Bulka, de la Neom, și Grabara, de la Juventus.

În defensivă există o singură noutate: Piatkowski, de la Legia Varșovia. Compartimentul ofensiv a rămas neschimbat, cu Lewandowski în frunte.

Atacantul Barcelonei este și cel mai experimentat jucător din lot, având 170 de selecții. În confruntarea din luna trecută cu România, acesta a marcat de trei ori. Un alt fotbalist important este Piotr Zielinski, care a adunat 113 meciuri la prima reprezentativă și a înscris, la rândul său, împotriva tricolorilor.

Lotul lui Jan Urban include șase jucători fără nicio selecție la echipa națională și alți 12 fotbaliști care au sub zece apariții. În ceea ce privește cotele de piață, cei mai valoroși sunt fundașii Kiwior, de la FC Porto, evaluat la 40 de milioane de euro, și Cash, de la Aston Villa, cotat la 22 de milioane de euro.