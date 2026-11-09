Selecționerul Gheorghe Hagi așteaptă rezultate de la echipa națională în ultimele două partide din grupa Ligii Națiunilor, împotriva Poloniei și Bosniei-Herțegovina. Într-o conferință de presă susținută luni, tehnicianul a vorbit despre obiectivele sale, problemele de lot, absențele provocate de accidentări și schimbările pe care vrea să le implementeze la prima reprezentativă.

Hagi a cerut timp pentru a construi o echipă capabilă să câștige și a identificat principala problemă a fotbalului românesc la nivelul naționalei: mentalitatea.

„Două meciuri importante, ultima dată când am fost lucrurile nu au mers bine, am obținut foarte puțin. Acum vrem să producem rezultate, avem două meciuri grele, cu echipe bune. Polonia e o echipă tehnică în regim de viteză, sperăm să jucăm foarte bine, va fi stadionul plin, sperăm să-i facem fericiți pe suporteri”, a declarat selecționerul.

Hagi a explicat că accidentările au modificat planurile inițiale privind lotul convocat. România a rămas cu 22 de jucători de câmp și trei portari, iar selecționerul a fost nevoit să apeleze la Rareș Ilie după problemele medicale ale lui Nicușor și Valentin Mihăilă.

„Sper să fiu inspirat, obiectivul meu e să fac echipa să joace un fotbal bun. V-am cerut un singur lucru, puțin timp, nu cer foarte mult, dar ușor-ușor vreau să facem un grup care să câștige și să facă suporterii fericiți, să avem o echipă competitivă”, a afirmat Hagi.

Întrebat de ce nu a mai fost prezent atât de des în tribunele stadioanelor din Superliga, selecționerul a explicat că a preferat să urmărească mai multe partide de acasă și să acorde o atenție sporită fotbaliștilor români care evoluează în străinătate.

„Am mers în Liga 1 foarte mult, am preferat acum să stau să văd mai multe meciuri de acasă, să îi văd şi pe jucătorii din afară. Am mers la foarte multe meciuri din Liga 1. Am stat mai mult acasă şi asta a fost alegerea mea. Am vrut să mă conectez mai mult cu jucătorii de afară”, a precizat acesta.

Selecționerul a comentat și situația portarului Ionuț Radu, accidentat în perioada acțiunii echipei naționale, dar prezent ulterior la formația de club. Hagi a precizat că decizia de a veni la lot aparține fiecărui jucător și că nu dorește să transforme absențele într-un motiv de nemulțumire.

„Noi știm despre problemele fiecăruia. Nu a fost decizia noastră, noi ținem cont de decizia jucătorului. Jucătorii nu au contract cu echipa națională. Aici vii dacă simți, vii dacă ești 100%, nu există 99%. Dacă tu nu ești convins, ai crezut că e bine să stai la echipă și să te refaci, foarte bine, asta e. Avem alți jucători, nu am venit aici să mă plâng”, a spus tehnicianul.

Gheorghe Hagi consideră că principala problemă a reprezentativei nu este neapărat valoarea individuală a fotbaliștilor, ci mentalitatea cu care aceștia abordează meciurile pentru România.

„Echipei naționale îi lipsește un singur lucru: mentalitatea de campion! Degeaba pentru mine un jucător joacă foarte bine la echipa lui de club, dar nu joacă la echipa națională. Fotbalul e o variabilă destul de mare. Cei care vin la echipa națională trebuie să producă rezultate”, a declarat selecționerul.

Acesta a insistat asupra importanței încrederii și a unității grupului, într-o perioadă în care presiunea rezultatelor este ridicată.

„Victoriile aduc încredere, aduc fericire, aduc unitate. Chiar dacă perioada e foarte grea, presiunea există, dar trebuie să jucăm fotbal foarte bine”, a adăugat Hagi.

Selecționerul a vorbit și despre responsabilitatea sa în pregătirea psihologică a jucătorilor, afirmând că trebuie să le ofere încredere și curaj pentru a obține rezultate. În opinia sa, fotbalul modern presupune echilibru între faza ofensivă și cea defensivă, iar echipa trebuie să gestioneze mai bine finalurile de meci.

Hagi a transmis că a identificat deja câțiva tineri fotbaliști care pot contribui la reconstrucția echipei naționale. Printre aceștia se numără Ianis Stoica și Rareș Ilie, ambii considerați jucători cu potențial.

„Dați-mi timp până în martie. Și de atunci, trebuie să producem. Trebuie să producem, trebuie să facem o echipă care să câștige. Am descoperit fundași foarte competitivi, tineri foarte buni. Vedem ce vom descoperi la mijloc și în atac. Ianis Stoica și Rareș Ilie sunt doi tineri foarte buni, a venit și timpul lor. Au acum un test, la echipa mare a României trebuie să ajungi la un nivel foarte ridicat”, a afirmat selecționerul.

Naționala României încheie campania din grupa Ligii Națiunilor cu două confruntări importante, împotriva Poloniei și Bosniei-Herțegovina.

Programul partidelor:

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia, pe Arena Națională din București.

Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România, pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

Pentru Gheorghe Hagi, cele două partide reprezintă un nou test pentru jucători și un prim pas în construirea unei echipe care să confirme prin rezultate așteptările suporterilor.