Câteva cuvinte rostite de Vladimir Putin la Shenzhen, după întâlnirea în trei cu Donald Trump și Xi Jinping, au schimbat tonul dezbaterii europene. Liderul de la Kremlin le-a transmis europenilor să vină la Moscova și să-și clarifice poziția despre securitatea continentului după război. Abia apoi, a spus el, se va putea decide ceva.

Era vizibil mulțumit: tocmai fusese numit „prieten” de președintele american, iar acum își permitea să le dea întâlnire europenilor, pe terenul lui. Cu doar un an în urmă, o asemenea invitație ar fi fost respinsă imediat ca provocare. Vorbim despre un om pe numele căruia Curtea Penală Internațională a emis mandat de arestare pentru crime de război.

Între timp, Europa a obosit să fie ținută pe hol în timp ce americanii și rușii îi negociază viitorul. Iar cu asta s-a schimbat și calculul.