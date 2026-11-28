Viața lui Ioan Mihai Pacepa în Statele Unite, după fuga din România din 1978, a fost marcată de identități false, măsuri stricte de protecție și o relație complexă cu serviciile secrete americane. În podcastul Evenimentul Istoric, moderat de Alecu Racoviceanu, Rudiger von Kraus, autorul volumului „Pacepa în America”, a vorbit despre preluarea fostului general de către CIA, măsurile de supraveghere aplicate acestuia și modul în care și-a construit o nouă viață în Statele Unite.

Potrivit autorului, libertatea de mișcare a lui Pacepa a fost limitată în primii ani, deoarece serviciile americane urmăreau să obțină cât mai multe informații de la fostul ofițer.

După ce a ajuns în America, fostul general a fost protejat printr-un sistem de identități și adrese schimbate. Una dintre identitățile folosite a fost Paul Montaigne, un nume franțuzesc sub care Pacepa a încercat să-și păstreze anonimatul.

Rudiger von Kraus a povestit că sistemul de protecție a trebuit modificat după ce autoritățile române au obținut informații despre locul în care se afla acesta.

O femeie iugoslavă care făcea curățenie în locuința generalului s-a întors în Iugoslavia și a dezvăluit informații care au permis identificarea adresei și a identității sale.

„A trebuit să-l lase, fiindcă doamna iugoslavă a dezvăluit și unde stă, și numele”, a explicat autorul.

În aceste condiții, CIA a renunțat la unele dintre metodele inițiale de protecție și a reorganizat modul în care fostul ofițer era ascuns.

Potrivit lui Rudiger von Kraus, Pacepa a petrecut aproximativ trei ani în discuții și interviuri cu reprezentanții serviciilor americane. În această perioadă, informațiile furnizate de fostul general au fost analizate și valorificate de CIA.

Autorul a explicat că libertatea de mișcare a lui Pacepa era limitată tocmai pentru ca acesta să poată răspunde solicitărilor serviciilor americane.

„Completă libertate de mișcare nu avea în cei trei ani, fiindcă trebuia să fie ținut ca să poată să dezvăluie toate secretele astea”, a spus Rudiger von Kraus.

În aceeași perioadă, Pacepa a cunoscut-o pe Cynthia, femeia care avea să-i devină soție. În cărțile sale, fostul general a folosit pentru aceasta numele Mary Lou.

Autorul a arătat că femeia a avut un rol important și în adaptarea lui Pacepa la viața americană, inclusiv în ceea ce privește comunicarea și redactarea articolelor pentru publicațiile occidentale.

Un alt subiect abordat în podcast a fost apariția volumului „Orizonturi roșii”, cartea prin care Pacepa a făcut cunoscute publicului occidental informații despre Nicolae Ceaușescu și regimul comunist de la București.

Potrivit lui von Kraus, fostul general și-a dorit să publice volumul încă din perioada administrației Jimmy Carter, însă nu a primit aprobarea necesară. Materialele existau deja, fiind rezultatul interviurilor și discuțiilor cu serviciile americane.

Autorul susține că administrația Carter nu dorea să afecteze relațiile cu România lui Ceaușescu prin publicarea unor dezvăluiri de asemenea amploare.

Situația s-a schimbat odată cu venirea lui Ronald Reagan la Casa Albă, administrație care a avut o poziție mult mai fermă față de comunism.

„Toate informațiile astea care erau în Red Horizon existau deja. Note în notițe și nu știu ce, dar Carter a refuzat să lase să se publice”, a explicat Rudiger von Kraus.

Viața fostului general în America a fost susținută și financiar de autoritățile care l-au preluat după plecarea din România. Potrivit autorului, Pacepa a avut un venit lunar, iar banii proveneau din mai multe surse.

Acesta a beneficiat de sprijin financiar din partea CIA, a obținut venituri din activități de consultanță și a câștigat bani din publicarea cărților și articolelor.

Rudiger von Kraus a afirmat că fostul general nu a avut probleme materiale majore și că volumul „Orizonturi roșii” i-a adus câștiguri importante.

Cartea i-ar fi adus sute de mii de dolari, potrivit autorului.

Un episod mai puțin cunoscut prezentat în podcast privește relația lui Pacepa cu administrația Barack Obama. Rudiger von Kraus a susținut că reprezentanți ai administrației americane i-ar fi transmis fostului general că sprijinul financiar ar putea fi redus dacă acesta continua să publice articole în publicații conservatoare.

Pacepa a refuzat să renunțe la activitatea publicistică, iar situația sa financiară îi permitea să nu mai depindă în aceeași măsură de sprijinul american.

Autorul a subliniat că fostul general nu a avut întâlniri directe cu președinții americani, deși informațiile sale au fost folosite în timpul mai multor administrații.

Volumul „Pacepa în America” urmărește tocmai această perioadă mai puțin cunoscută din viața fostului general, de la protecția oferită de CIA până la transformarea sa într-un autor și comentator cunoscut în mediul occidental.