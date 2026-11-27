Podcastul Evenimentului Istoric îl are astăzi ca invitat pe Rudiger von Kraus, autorul cărții Pacepa în America, apărută săptămâna aceasta la Editura Corint. Se anunță o ediție incendiară pentru că, așa cum se știe, după fuga lui Ioan Mihai Pacepa, în august 1978, lumea serviciilor secrete românești a fost zguduită.

Brandurile editurii noastre au găzduit de-a lungul timpului un interviu cu generalul fugar la inamic și fragmente din altele, ample materiale documentare bazate pe documente românești și americane, dar ne lipsesc amănunte despre ampla operațiune de debriefing la care înaltul oficial din serviciile secrete ale lui Nicolae Ceaușescu dar și despre eforturile făcute de americani pentru a îl proteja, nu doar pe parcursul Războiului Rece, ci până la moartea sa, în 2021.

În studio vor fi prezenți gazda discuției, Alecu Racoviceanu, și reputatul istoric Florian Banu.