Regulamentul european privind ambalajele și deșeurile de ambalaje va aduce cheltuieli suplimentare pentru producători, importatori și comercianți. Testele de laborator, documentația tehnică, modificarea ambalajelor și actualizarea etichetelor sunt doar câteva dintre costurile pe care firmele trebuie să le ia în calcul pentru a respecta noile cerințe. Marius Brânzea, director de strategie la Reciclador, a explicat, într-o emisiunea Picătura de Business, moderată de Radu Preda, că impactul administrativ poate fi considerabil mai ales pentru companiile care au un portofoliu extins de produse.

„Dacă ai foarte multe coduri de ambalaje, volumul de muncă devine foarte mare. Trebuie să pregătești documentația pentru fiecare ambalaj și să urmărești toate modificările care apar”, a arătat Marius Brânzea.

Cheltuielile nu se limitează la întocmirea dosarelor tehnice. Companiile trebuie să obțină informații de la furnizori, să verifice materialele folosite și să efectueze testele necesare pentru demonstrarea conformității.

În plus, trecerea la ambalaje mai ușor de reciclat poate presupune schimbarea furnizorilor, reproiectarea produselor și modificarea liniilor de ambalare.

„Vor exista costuri cu testele, cu documentația, cu schimbarea ambalajelor și cu adaptarea etichetelor. Fiecare companie trebuie să vadă ce are de făcut și să își calculeze din timp bugetul”, susține el.

O altă problemă este timpul necesar pentru pregătirea documentelor. Laboratoarele specializate pot avea liste de așteptare, iar companiile care lasă verificările pentru ultimul moment riscă să întâmpine dificultăți.

În emisiune a fost prezentată și Ivora, o aplicație dezvoltată de Reciclador, care urmărește să automatizeze o parte din activitățile administrative asociate regulamentului european.

Potrivit lui Marius Brânzea, platforma poate ajuta companiile să genereze dosare tehnice și declarații de conformitate, să arhiveze documentele, să gestioneze versiunile acestora și să le distribuie partenerilor comerciali.

„Aplicația nu înlocuiește documentele tehnice pe care trebuie să le obții de la furnizori sau rezultatele testelor. Ea te ajută să organizezi informațiile și să pregătești mai rapid dosarul de conformitate”, a afirmat invitatul lui Radu Preda.

Invitatul susține că timpul necesar pregătirii unui dosar poate scădea de la aproximativ 30-35 de minute la circa cinci minute prin utilizarea platformei.

Pentru companiile care gestionează un număr mare de ambalaje, automatizarea ar putea reduce semnificativ volumul de muncă și cheltuielile administrative. Marius Brânzea a prezentat și estimări privind economiile posibile pentru firmele care gestionează aproximativ 1.000 de coduri de ambalaje.

Aplicația are mai multe variante de abonament, cu prețuri prezentate în emisiune de 96, 449 și 757 de euro. Reprezentantul Reciclador a menționat și posibilitatea testării platformei printr-o demonstrație de 48 de ore, precum și accesul la sesiuni de consultanță.

Discuția a abordat și diferența dintre cantitatea de deșeuri colectată separat și cea care ajunge efectiv să fie reciclată. Calitatea materialelor colectate este esențială, iar contaminarea poate reduce cantitatea care poate fi valorificată.

„Nu este suficient să colectăm. Contează foarte mult ce ajunge la stația de sortare și în ce stare este materialul. Dacă deșeurile sunt contaminate, randamentul reciclării scade.”

Potrivit explicațiilor oferite în emisiune, o parte dintre materialele care nu mai pot fi reciclate ajung la valorificare energetică, inclusiv în instalații utilizate de fabricile de ciment.

Noile cerințe europene urmăresc să îmbunătățească trasabilitatea ambalajelor, să reducă risipa de materiale și să crească eficiența reciclării. Pentru companii, adaptarea va presupune atât investiții, cât și schimbări în modul de gestionare a produselor și a ambalajelor.