Prințul William ar urma să contureze o monarhie britanică mai restrânsă, în care Harry și Meghan nu ar mai avea loc în structura oficială a familiei regale, potrivit unei analize publicate vineri, 27 noiembrie 2026, de Daily Express. Comentariul semnat de Chris Riches susține că, în timp ce relația cu ducele și ducesa de Sussex rămâne tensionată, prințul moștenitor ar trebui să se bazeze în continuare pe Prințesa Anne, considerată unul dintre cei mai activi membri ai familiei regale.

Articolul de opinie analizează posibilele schimbări din cadrul monarhiei britanice în perspectiva domniei lui William, inclusiv delimitarea de Harry și Meghan și menținerea unor membri cu experiență, precum Anne, Edward și Sophie, în echipa regală.

Potrivit autorului, relațiile dintre Harry și Meghan și ceilalți membri ai familiei regale ar fi rămas distante. Cei doi nu s-ar fi întâlnit, în ultimele luni, cu regele Charles, regina Camilla sau cu prințul William și Catherine, deși, potrivit articolului, ducele și ducesa de Sussex s-ar afla în Marea Britanie de aproximativ trei luni.

Chris Riches consideră că publicarea autobiografiei Spare, în 2023, și aparițiile media ulterioare ale lui Harry au contribuit decisiv la îndepărtarea acestuia de responsabilitățile regale oficiale. Autorul critică, de asemenea, declarațiile și relatările prințului despre fratele său și despre Catherine, Prințesa de Wales.

În opinia jurnalistului, William ar putea decide să nu îi includă pe Harry și Meghan în viitoarea structură a monarhiei și ar putea lua în calcul inclusiv schimbări privind statutul și titlurile celor doi. Aceste scenarii reprezintă însă interpretări ale autorului, nu decizii oficiale anunțate de Palatul Buckingham.

Analiza acordă un loc central Prințesei Anne, pe care autorul o consideră un sprijin important pentru viitorul rege. Argumentul principal îl reprezintă activitatea sa oficială, într-un moment în care monarhia ar putea încerca să își concentreze responsabilitățile asupra unui număr mai mic de membri.

Potrivit cifrelor prezentate în articol, regele Charles a participat la 533 de angajamente regale în 2025, iar Prințesa Anne a înregistrat 478. Acestea ar fi reprezentat aproximativ 19,4% din totalul angajamentelor familiei regale în perioada analizată.

Pe următoarele poziții s-ar fi aflat Prințul Edward, cu 313 angajamente, și Sophie, Ducesa de Edinburgh, cu 235. Autorul îi consideră pe cei doi potențiali membri importanți ai echipei regale în timpul domniei lui William.

Chris Riches subliniază și experiența personală a Prințesei Anne, amintind incidentul din 1974, când aceasta a fost ținta unei tentative de răpire. În timpul confruntării cu atacatorul, Anne ar fi refuzat să se supună, răspunzând, potrivit relatărilor istorice, cu expresia „Not bloody likely!”.

Prințesa a povestit ulterior incidentul într-un interviu televizat, explicând că a încercat să rămână politicoasă în timpul confruntării, deoarece considera că nu era momentul să provoace și mai mult agresorul.

Autorul articolului consideră că această atitudine, alături de experiența acumulată în decenii de activitate publică, ar putea fi valoroasă pentru William. În opinia sa, Prințesa Anne ar trebui să rămână una dintre figurile centrale ale familiei regale, chiar și în cadrul unei monarhii mai restrânse.