Când e ninsoare abundentă, viscol și temperaturi scăzute, deplasările cu mașina se transformă într-o provocare, chiar și pentru șoferii experimentați. Vizibilitatea redusă, carosabilul alunecos și apariția poleiului pot duce rapid la pierderea controlului asupra autovehiculului. Pentru a evita accidentele, conducătorii auto trebuie să își adapteze viteza, stilul de condus și distanța față de celelalte vehicule, spun specialiștii.

Prima măsură de siguranță este pregătirea autoturismului. Anvelopele de iarnă sunt esențiale atunci când circulația se desfășoară pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. Acestea oferă o aderență mai bună la temperaturi scăzute și reduc riscul derapajelor.

Înainte de plecare, verifică presiunea și starea anvelopelor, nivelul lichidului de parbriz și funcționarea ștergătoarelor, farurilor și instalației de dezaburire. Îndepărtează complet zăpada și gheața de pe parbriz, lunetă, geamuri, oglinzi, faruri și plafon. Zăpada lăsată pe mașină poate deveni periculoasă în timpul deplasării.

Pe zăpadă și polei, distanța de frânare crește considerabil. De aceea, șoferii trebuie să circule cu viteză redusă și să păstreze o distanță mult mai mare față de vehiculul din față.

Accelerațiile bruște, frânările puternice și schimbările rapide de direcție trebuie evitate. Manevrele trebuie efectuate progresiv, fără mișcări agresive ale volanului. În curbe, viteza trebuie redusă înainte de intrarea pe sectorul respectiv, nu în timpul virajului.

De asemenea, este recomandată folosirea frânei de motor pentru încetinire, atunci când condițiile permit. Sistemul de pilot automat trebuie evitat pe carosabil alunecos, deoarece șoferul trebuie să poată controla permanent accelerația.

Viscolul poate reduce vizibilitatea la câțiva metri și poate face dificilă identificarea marcajelor și a limitelor drumului. În asemenea condiții, folosește luminile de întâlnire și, dacă vizibilitatea este foarte redusă, luminile de ceață, atunci când este cazul. Nu utiliza faza lungă în ninsoare densă, deoarece reflexia luminii poate înrăutăți vizibilitatea.

Dacă deplasarea devine periculoasă, caută un loc sigur în afara carosabilului și oprește. Nu staționa pe banda de circulație și nu continua drumul doar pentru că destinația este aproape. Dacă rămâi blocat, păstrează calmul, anunță serviciile de urgență dacă situația o impune și asigură-te că evacuarea gazelor de eșapament nu este blocată de zăpadă.

În sezonul rece, este bine să păstrezi în autoturism o lopată, racletă, perie pentru zăpadă, cabluri de pornire, lanternă, mănuși, pătură, apă și câteva alimente neperisabile. Un încărcător pentru telefon și un rezervor cu suficient combustibil pot fi de asemenea importante în cazul unei întârzieri neprevăzute.

Înaintea unei călătorii pe vreme severă, verifică prognoza meteo și informările autorităților privind starea drumurilor. Dacă sunt anunțate ninsori abundente sau viscol, amână deplasarea dacă nu este absolut necesară. Cea mai sigură decizie poate fi, uneori, să nu pleci la drum.