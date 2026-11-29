Loteria Română a suplimentat cu 250.000 de lei, echivalentul a aproximativ 47.000 de euro, fondul de câștiguri pentru categoria I a jocului Loto 6/49, la extragerea programată duminică. Măsura a fost luată după ce premiul cel mare a fost câștigat la tragerea de joi, 26 noiembrie. Astfel, pentru extragerea din 29 noiembrie nu există report la prima categorie a acestui joc.

Duminică sunt programate noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Cel mai mare report dintre jocurile pentru care sunt organizate extrageri duminică este înregistrat la Joker. La categoria I, suma acumulată a depășit 2,85 milioane de lei, echivalentul a peste 534.600 de euro. Pentru categoria a II-a, reportul este de peste 48.200 de lei.

La Noroc, valoarea cumulată a reportului a ajuns la peste 1,46 milioane de lei, respectiv peste 274.900 de euro.

În cazul jocului Noroc Plus, suma acumulată depășește 199.100 de lei, echivalentul a peste 37.200 de euro.

Pentru prima categorie a jocului Loto 5/40, reportul a depășit 991.100 de lei, echivalentul a peste 185.500 de euro.

Totodată, la Super Noroc, înaintea extragerii din 29 noiembrie 2026, este înregistrat un report cumulat de peste 594.400 de lei, respectiv peste 111.200 de euro.

Cel mai recent câștig la categoria I a jocului 6/49 a fost înregistrat joi, 26 noiembrie 2026. Valoarea premiului a fost de aproximativ trei milioane de lei, echivalentul a 567.000 de euro.

Combinația câștigătoare extrasă la tragerea de joi a fost formată din numerele 6, 34, 36, 8, 39 și 38.

Recordul de câștig la categoria I a jocului Loto 6/49 a fost stabilit la extragerea din 13 august 2026, când premiul a ajuns la 52,83 milioane de lei, echivalentul a peste 10 milioane de euro.

Biletul câștigător a costat doar 8,5 lei și a fost completat cu o singură variantă simplă.

Numerele extrase la tragerea care a consemnat cel mai mare câștig din istoria jocului au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.