Edi Iordănescu, în vârstă de 48 de ani, a bifat sâmbătă primul său meci oficial pe banca tehnică a formației Watford. În runda a 18-a din Championship, gruparea de pe Vicarage Road a încheiat la egalitate, scor 0-0, pe terenul celor de la Derby County, echipă aflată pe ultimul loc în clasament. Rezultatul nu i-a mulțumit pe deplin pe suporterii oaspeților, care și-au dorit o evoluție mai convingătoare în fața lanternei roșii.

Spre deosebire de reacțiile nemulțumite din rândul fanilor, antrenorul român a abordat finalul întâlnirii cu un ton încurajator. Edi Iordănescu a evidențiat două repere statistice relevante pentru situația echipei sale: seria negativă din deplasările recente și dificultatea de a păstra poarta intactă pe teren străin. În viziunea sa, punctul câștigat pe stadionul lui Derby County poate constitui o bază utilă pentru proiectul pe care vrea să îl dezvolte la Watford.

„Înaintea meciului mă gândeam la cele trei puncte, dar trebuie să fiu realist. Am avut o singură zi la dispoziție cu echipa, așa că nu este ușor să joci din trei în trei zile. Este un punct care poate reprezenta un nou început. Aveam șapte meciuri consecutive fără niciun punct obținut în deplasare și nouă luni de când nu mai terminaserăm un meci în deplasare fără gol primit, așa că sunt bucuros că am obținut un punct fără să primim gol.

Am avut ocazii pe finalul meciului, îmi felicit băieții. Acum avem o săptămână la dispoziție pentru a ne odihni și, în același timp, pentru a ne pune pe picioare și a începe să muncim. Există calitate în această echipă și am încredere în jucătorii mei. Mi-am dat seama că există calitate încă dinainte de a accepta această funcție”, a declarat Edi Iordănescu la finalul meciului pentru BBC.

După debutul din deplasare, antrenorul român și jucătorii săi au la dispoziție o pauză de o săptămână până la următorul angajament. Intervalul va fi folosit atât pentru refacere după programul aglomerat, cât și pentru primele antrenamente mai consistente sub comanda noului tehnician, care mizează pe potențialul lotului de pe Vicarage Road.