Inter Milano, formația pregătită de Cristian Chivu, a obținut sâmbătă seară o victorie categorică pe teren propriu, scor 4-0, în fața grupării Genoa, patronată de Dan Șucu, într-un duel contând pentru etapa a 13-a din Serie A.

Lautaro Martinez a revenit pe gazon după accidentare și a arătat o formă excelentă încă din primele minute. Atacantul argentinian a deblocat tabela în partida Inter – Genoa în minutul 29, iar în minutul 40 a pasat decisiv pentru reușita lui Marcus Thuram, care a dublat avantajul gazdelor.

Dimarco a văzut un gol anulat de VAR în minutul 44, dar formația pregătită de Cristian Chivu a intrat la pauză cu un avantaj de trei goluri, după ce Petar Sucic a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 45+3.

În repriza secundă, Marcus Thuram a punctat din nou în minutul 54 și a stabilit scorul final, Inter Milano – Genoa 4-0. În urma acestui rezultat, echipa lui Cristian Chivu a ajuns la 32 de puncte și ocupă, provizoriu, locul secund în Serie A, la trei lungimi în spatele liderului Lazio, în timp ce Genoa se află pe poziția a 10-a, cu 16 puncte, conform news.ro.

Pentru modul în care a condus jocul de pe banca tehnică, Cristian Chivu a primit nota 7 din partea publicației Tuttomercatoweb.

”Al doilea meci consecutiv fără gol primit, după cel din Liga Campionilor. Gestionează perfect întregul lot pe care îl are la dispoziție, cu schimbări bine gândite, datorate și faptului că rezultatul era deja asigurat”, au notat jurnaliștii italieni.

Tot ieri, Edi Iordănescu a debutat în liga a doua engleză. Tehnicianul celor de la Watford a obținut un egal pe terenul formației Derby County, scor 0-0.