„Dacă rușii sunt de vină, cum se face că l-au votat românii?” Asta este întrebarea pe care o aud la mulți. Răspunsul ține de înțelegerea mecanismelor de formare a intenției de vot. Românii au pus ștampila. Dar o operațiune de influență/dezinformare urmărește tocmai modificarea deciziei unor cetățeni reali. Ea poate încerca să schimbe informațiile care ajung la ei, frecvența cu care întâlnesc anumite mesaje și impresia despre cât de popular este un candidat.

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