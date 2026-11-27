Ioan Mihai Pacepa, fuga sa în Statele Unite și rolul jucat în confruntarea dintre serviciile secrete occidentale și cele din blocul comunist au fost subiectele dezbătute în podcastul Evenimentul istoric. La discuția condusă de Alecu Racoviceanu au participat istoricul Florian Banu și Rudiger von Krauss, autorul volumului „Pacepa în America”, publicat la Editura Corint, care au analizat atât cariera fostului general în România, cât și viața acestuia după plecarea din țară, în 1978.

Dincolo de informațiile furnizate americanilor, istoricul și autorul cărții au pus sub semnul întrebării motivațiile personale ale lui Pacepa și felul în care acesta și-a construit propria imagine.

Rudiger von Krauss a descris personalitatea fostului general prin trei caracteristici: ambiție, oportunism și loialități schimbătoare. În opinia sa, plecarea în Statele Unite nu poate fi interpretată exclusiv ca un gest de curaj moral sau ca o desprindere bruscă de sistemul comunist.

„Personaj ambițios, oportunist, cu loialități schimbătoare”, a afirmat autorul, referindu-se la concluziile cercetării sale și la informațiile prezentate de Florian Banu în studiul introductiv al cărții.

Istoricul a explicat că volumul completează imaginea generalului prin documentarea perioadei americane, dar și prin prezentarea carierei sale din România, înainte de momentul din iulie 1978.

Florian Banu a subliniat că nu există suficiente elemente pentru a-l transforma pe Pacepa într-un personaj cu o moralitate superioară.

„Dacă e să-i dăm crezare generalului, efectiv nu a mai putut suporta murdăria regimului și presiunile regimului și a schimbat intempestiv tabăra”, a spus istoricul, referindu-se la explicația oferită chiar de fostul ofițer pentru plecarea sa.

Un alt subiect discutat a fost felul în care Pacepa și-a privit trecutul după stabilirea în Statele Unite. Potrivit lui Rudiger von Krauss, fostul general a încercat să-și reconstruiască imaginea și să-și justifice parcursul, însă nu a reușit să atingă standardul moral pe care și l-ar fi dorit.

„N-a ajuns niciodată la nivelul ăla de moralitate superioară. Dar a încercat”, a afirmat autorul.

Alecu Racoviceanu a amintit că, în corespondența purtată de Pacepa cu diferiți jurnaliști, acesta avea o atitudine oscilantă față de trecutul său. Uneori își accentua meritele, mai ales în ceea ce privește schimbarea percepției americane asupra regimului Ceaușescu.

Plecarea lui Pacepa nu a însemnat doar furnizarea unor informații despre conducerea comunistă de la București. Fostul general a pus la dispoziția CIA date despre activitățile serviciilor românești în mai multe state occidentale, ceea ce a afectat operațiuni și cariere construite de-a lungul anilor.

Florian Banu a explicat că informațiile oferite americanilor au vizat inclusiv activități din Republica Federală Germania, Franța și Marea Britanie.

„A fost foarte rapid instrumentalizat, iar loviturile pe care le-a administrat foștilor săi colegi au fost unele cât se poate de consistente”, a declarat istoricul.

La finalul discuției, cei doi invitați au revenit la problema moralității fostului general. Deși informațiile sale au contribuit la înțelegerea mecanismelor regimului comunist și au fost folosite de administrațiile americane, acest lucru nu șterge automat trecutul său din structurile Securității.

Florian Banu a rezumat viața americană a lui Pacepa printr-o comparație cu visul american.

„Și-a trăit visul, dacă e să-i dăm crezare. (…) American Dream a funcționat pentru Pacepa”, a spus istoricul.